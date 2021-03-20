«Юлия – вы лучшая стерва в кино!»: как актриса Пересильд переживает критику своей героини Анфисы из «Угрюм-реки»

Юлия Пересильд говорит, что получает и комплименты, и оскорбления за роль Анфисы в сериале «Угрюм-река». Фото: Анна Митрохина (Первый канал)

На Первом канале на следующей неделе продолжится показ сериала «Угрюм-река» режиссера Юрия Мороза. А вот жизнь героини «Угрюм-реки» Анфисы Козыревой закончилась на этой неделе. Роль, которую играет заслуженная артистка РФ 36-летняя Юлия Пересильд, оказалась самой обсуждаемой в этом сериале по одноименному роману Вячеслава Шишкова. Даже сама Пересильд, привыкшая к бурному обсуждению своих ролей в проектах «Людмила Гурченко», «Зулейха открывает глаза» и других – в этот раз была поражена: так активно ее работу еще не обсуждали. «Угрюм-река» привлекла внимание телезрителей разных возрастов – сравнивают с советским фильмов, обсуждают игру актрисы, характер героини, хвалят, ругают. Анфиса в исполнении Юли Пересильд вызвала настоящие дебаты среди зрителей.

Юлия Пересильд внимательно следит за дискуссиями в социальных сетях: «Вот и подошла к концу жизнь моей Анфисы. Споры разгораются - комплименты и оскорбления сыпятся. Скажу одно, перефразируя шутку: это было так «легко», как когда ты бежишь в мороз по свежевспаханному полю, ветер дует в лицо, целлофановый снег - в глаза. И все горит, и ты тоже горишь…» Пересильд вспоминает: «Мест съемок было очень много: Минск, Урал, Москва, Подмосковье, Суздаль и много времен года. Это было путешествие во времени и пространстве… Не стало Кати. Вся роль была с ней. И низкий поклон нашему режиссеру, что он сделал все, в том числе меняли сцены, только чтобы сохранить сцены Катерины Дуровой. Теперь уже не стало и любимого гениального Сережи Колтакова... Эта картина глубоко зашла внутрь по многим причинам».

Отвечая на вопросы подписчиков, Пересильд рассказывает, что общего в жизни между ней и Анфисой: «Трудно сказать, мы же все равно все лепим из себя. Но я люблю далеко от себя уходить. Наверное, я тоже «человек принципа» даже если это мне не в пользу».

В советской киноверсии «Угрюм-реки» роль Анфисы исполнила народная актриса СССР Людмила Чурсина. И ее мнение для Юлии Пересильд было важно. Чурсина считает, что Пересильд по-своему осмыслила этот самобытный женский мощный характер: «Очаровательная женщина актриса Пересильд. Очень многогранная. Это другая женщина, нежели моя Анфиса. Есть вещи, которые она просто блистательно делает…»

Юлия Пересильд написала у себя на странице в инстаграме об этих слова Чурсиной: «Такие важные для меня слова от великой Людмилы Чурсиной. Я очень боялась и волновалась, что она об этом думает».

Многие коллеги поддержали Пересильд после просмотра сериала – Анна Банщикова, Виктория Исакова, Елена Валюшкина и другие. «Прекрасный фильм и потрясающая роль!» - написал Юлии Максим Галкин. «Юля – страстная! Бесстрашная! Любуюсь!» - поделилась впечатлениями от просмотра Елизавета Арзамасова. В социальных сетях Юлии Пересильд разгорелась настоящая битва мнений зрителей – на актрису подписаны в основном ее поклонники, но и они иногда критикуют своего кумира. Приводим разные мнения об Анфисе в исполнении Пересильд из ее инстаграма.

Salima_min: «Юля потрясающая актриса в паре с Балуевым. Очень нравился старый фильм - вчера хотела пересмотреть, но уже так не цепляет, а молодежь тем более. Хотя там играют тоже сильные актеры. Все течет, все изменяется».

Pionpiy: «Все время при просмотре возникает вопрос: зачем вам сделали эту ужасную паклю на голове. Сейчас когда доступны такие технологии наращивания волос – это просто трешь. Особенно вид со спины. А играете вы, Юлия, просто замечательно, жалко только, что вас там дубасят — ну пипец просто…»

Olga_kashteiyan: «Юлия, вы лучшая стерва в кино! Каждый день смотрю новую серию, так хочется, чтобы сериал не заканчивался».

Olgatarish: «Одни хвалебные дифирамбы. Мне в этом фильме нравится только Балуев, остальное все наигранное. И волосы у вас, Юлия, неживые, по всей видимости, парик».

Fedoriak.natasha: «Юля прелесть, но Чурсину не переиграть. Она играла на разрыв, изнутри боль вырывала…»

Mashachaek: «Так жалко, что Анфису убили. Такое чувство, что родного человека потеряла…»

Sugaring_mariya: «Очень расстроилась и до конца верила, что Анфиса сейчас встанет… Как дальше смотреть?»

На этот вопрос Юлия Пересильд ответила так: «Там будет еще!» Так что с понедельника следим за продолжением «Угрюм-реки» на Первом канале.