Ученый рассказал, почему у японцев и финнов зубы крепче, чем у россиян

«Комсомолка» поговорила с научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России, вице-президентом Профессионального общества гигиенистов стоматологических, кандидатом медицинских наук Олесем Шевченко.

Болезни зубов и десен хорошо знакомы каждому из нас. Если в России взять случайным образом десять взрослых и попросить их пройти осмотр у стоматолога, то, скорее всего, у всех десятерых обнаружится кариес той или иной стадии, говорят врачи.

Почему при нынешнем уровне развития стоматологии кариес и другие болезни рта по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем со здоровьем? Какой полезный опыт мы можем перенять у других стран, где процент заболеваемости кариесом снижается? «Комсомолка» поговорила об этом с научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России, вице-президентом Профессионального общества гигиенистов стоматологических, кандидатом медицинских наук Олесем Шевченко.

СПРАВКА «КП»

Всемирная организация здравоохранения считает стоматологическое здоровье многогранным понятием, которое включает в себя: способность человека говорить, улыбаться, чувствовать запах, вкус, осязать, жевать, глотать и «передавать различные эмоции посредством выражения лица с уверенностью, без боли и дискомфорта». Это фундаментальный компонент здоровья, физического и психического благополучия, подчеркивают эксперты ВОЗ.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ КАРИЕС?

- Сегодня причины развития кариеса хорошо изучены, но до XX века медики понятия не имели, почему зубы разрушаются, причем, с раннего возраста, - рассказывает Олесь Шевченко. - Одно время среди населения даже была популярна гипотеза о том, что во рту заводятся «зубные черви», которые прогрызают дырки. Конечно же, это не так. Кариес – болезнь, и постановка пломбы не останавливает течение заболевания.

Кариозная болезнь возникает из-за нарушения экологического баланса между бактериями, обитающим у нас в полости рта, поясняет эксперт. Этот баланс, в свою очередь, сбивается, когда мы употребляем пишу с сахарами. «Продукты жизнедеятельности бактерий приводят к окислению зубного налета. Кислота постепенно разъедает минеральные соединения и разрушает защитный слой зуба — эмаль, - поясняет эксперт. - В результате на поверхности эмали появляются микротрещины и очаги деминерализации, через которые бактерии проникают в зуб и разрушают его. Именно из-за отсутствия качественной гигиены бактерии во рту формируют «фабрику по переработке сахара». И остановить работу этой «фабрики разрушения» очень сложно».

БУДЬ В КУРСЕ

Что повышает риск развития кариеса

Есть несколько факторов, которые повышают риск развития кариеса, говорит Олесь Шевченко.

- Во-первых, плохая гигиена: если ухаживать за зубами нерегулярно или плохо их чистить, вы не сможете удалять зубной налет полностью.

- Во-вторых, пищевые привычки: все продукты, богатые углеводами, а также напитки вроде соков и газировки — настоящий пир для бактерий. Обжигающе горячие или ледяные напитки и продукты тоже вредят деснам и эмали, вызывая повреждения.

- В-третьих, генетика. Исследования показывают, что у некоторых людей от рождения в слюне содержится меньше щелочи, чем у других. Такая слюна медленнее нейтрализует кислоты, а значит, кислота быстрее разрушает эмаль.

«Но даже те счастливчики, которые выиграли в генетическую лотерею, рано или поздно столкнутся с теми же проблемами, что и все остальные, если будут пренебрегать правилами гигиены рта и своевременным лечением стоматологических заболеваний», - предупреждает врач.

БОЛЕЗНИ ЗУБОВ - ДОРОГА К ДЕМЕНЦИИ?

- В России ситуация тревожащая, причем как среди детей, так и среди взрослых, - отмечает эксперт. - Около 70% детей в возрасте 12 лет болеют кариесом, среди 15-летних он встречается уже у 80%. У взрослых, согласно данным исследования Минздрава России, проведенного в 2018 году, распространенность кариеса составляет 99 -100%.

А ведь зубы, как известно, – это «защитные врата» организма. Доказано, что заболевания полости рта благоприятствуют развитию и других болезней - от банальной простуды до заболеваний сердца и даже деменции. Плохая гигиена, запущенный кариес, визиты к стоматологу раз в несколько лет — все это может аукнуться организму более серьезными проблемами.

- В 36 странах мира появилась уникальная профессия – гигиенист стоматологический, - рассказывает Олесь Шевченко. - Это специалисты, которые занимаются профессиональной гигиеной рта, устранением факторов риска и предупреждением стоматологических заболеваний. Например, в Японии гигиенисты стоматологические появились в 1960-х годах, а в 1986 году была запущена государственная программа профилактики стоматологических заболеваний «8020».

ЯПОНИЯ: ОТ ПРОЕКТА «8020» К ПРОГРАММЕ «9020»

- В Японии целью проекта «8020» было добиться, чтобы каждый пожилой человек в 80 лет имел не меньше 20 своих собственных зубов, статистически минимально необходимых для полноценного пережевывания пищи, - продолжает эксперт. - Под эгидой программы в стране переработали всю систему оказания стоматологической помощи населению. А также читали лекции, давали социальную рекламу, выпускали брошюры, в которых рассказывали о профилактике болезней рта и роли гигиениста стоматологического, проводили бесплатные медицинские осмотры.

Результаты программы превзошли все ожидания, причем как среди взрослых, так и среди детей. За 30 лет 12-летние дети в Японии стали в 4 раза реже болеть кариесом. И сейчас японцы работают над программой «9020». Еще лучше показала себя похожая кампания в Финляндии. Там в программу государственной стоматологической помощи стало входить употребление ксилитсодержащих жевательных резинок. О пользе жевательной резинки с ксилитом, что подтверждено научными исследованиями, рассказывали в школах, на рабочих местах, по телевизору. Спустя 15 лет Финляндия стала одной из стран с самой низкой заболеваемостью кариесом.

КАК АНГЛИЙСКАЯ КОРОЛЕВА В ТЕЛЕЭФИРЕ ЗУБЫ ЧИСТИЛА

В России профессия гигиениста стоматологического была утверждена в 2001 году. А в 2017-м решением правительства была запущена государственная программа профилактики стоматологических заболеваний. «Но нам есть чему поучиться у стран, которые заботятся о стоматологическом здоровье своего населения, - говорит Олесь Шевченко. - Например, королева Англии Елизавета II почистила зубы в эфире телевизионной передачи! Чтобы своим примером показать актуальность гигиены рта для сохранения здоровья зубов. Нам требуется национальная кампания по профилактике стоматологических болезней: нужно чаще говорить об этом и напоминать людям, как важно правильно заботиться о своих зубах. Причем, просветительской работой нужно заниматься как среди пациентов, так и среди медицинского персонала. Необходимо вести индивидуальные беседы с людьми, рассказывать им о том, какие зубные пасты и щетки нужно использовать, как контролировать качество гигиены рта.

Конечно, мы все знаем, что чистить зубы нужно дважды в день, но этого недостаточно. Мы допускаем ошибки в технике чистки зубов, редко меняем зубную щетку, пренебрегаем дополнительными средствами гигиены. А ведь простая привычка жевать жевательную резинку без сахара в течение 10 минут после еды в 10 раз увеличивает выработку слюны, которая смывает остатки пищи и помогает бактериям-защитникам полости рта сохранять наши зубы здоровыми. Чем раньше человек сможет приучить себя заботиться о своих зубах и деснах, тем проще ему будет сохранить их здоровыми на максимально долгое время и сохранить здоровье организма в целом».

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Шесть правил для здоровых зубов и десен

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Олесь Шевченко советует соблюдать такие правила, польза которых доказана наукой и практикой:

1. Регулярная чистка зубов два раза в день по 2 минуты.

2. Соблюдение правильной техники чистки: выметающими движениями от десны к краю зуба.

3. Чистка межзубных промежутков ежедневно с помощью межзубных ершиков (именно между зубами начинается кариес чаще всего).

4. Использование дополнительных средства гигиены рта: зубные нити, ополаскиватели, скребки для языка (после консультации у гигиениста или врача).

5. Употребление жевательной резинки без сахара в течение 10 минут после еды.

6. Регулярная профессиональная гигиена рта у гигиениста стоматологического и осмотр у врача-стоматолога — каждые 6 месяцев.