Падение Байдена на самолетном трапе разошлось на мемы

Президент США Джо Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт борта №1. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт борта №1.

Кадры досадного инцидента, который в Белом доме объяснили ветреной погодой, попали в Сеть, где немедленно стали объектом шуток и насмешек, и падающий Байден мгновенно разошелся на мемы.

Кто-то просто обыграл произошедшее, придумав забавные сценарии, а кто-то даже попытался найти возможных виновников не то неловкости, не то состояния здоровья действующего американского президента.

Пользователи соцсетей не только рассуждают о причинах досадного инцидента, но и находят его возможных виновников Фото: REUTERS

Россия не осталась в стороне от комментариев произошедшего, и официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление, что во всем виноват оказался якобы ветер, а не русские хакеры, которых в Вашингтоне при каждом удобном случае записывают в виновники любых американских проблем.

Главным «виновником», конечно же, многие считают Дональда Трампа.

Некоторые предлагают свои способы избежать подобного рода проблем в будущем

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