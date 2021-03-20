Падение Байдена на самолетном трапе разошлось на мемы

Президент США Джо Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт борта №1.
Фото: REUTERS
Президент США Джо Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт борта №1.
Кадры досадного инцидента, который в Белом доме объяснили ветреной погодой, попали в Сеть, где немедленно стали объектом шуток и насмешек, и падающий Байден мгновенно разошелся на мемы.
Кто-то просто обыграл произошедшее, придумав забавные сценарии, а кто-то даже попытался найти возможных виновников не то неловкости, не то состояния здоровья действующего американского президента.
Пользователи соцсетей не только рассуждают о причинах досадного инцидента, но и находят его возможных виновников
Фото: REUTERS
Россия не осталась в стороне от комментариев произошедшего, и официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление, что во всем виноват оказался якобы ветер, а не русские хакеры, которых в Вашингтоне при каждом удобном случае записывают в виновники любых американских проблем.
Главным «виновником», конечно же, многие считают Дональда Трампа.
Некоторые предлагают свои способы избежать подобного рода проблем в будущем
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