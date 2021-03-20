За доступным жильем - в Самарскую область!

64% населения региона имеют достаточный доход, чтобы взять ипотеку, продажи новостроек в 2020 году значительно выросли Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Большинство жителей Самарской области могут позволить себе взять ипотеку. Таких в Самарской области - 64% населения, это лучший показатель в Приволжском федеральном округе и на 13 процентов выше среднероссийских. Такие статистические данные говорят о том, что большая часть жителей губернии имеют достаточно высокий и стабильный доход для того, чтобы при желании оформить ипотечный кредит и приобрести недвижимость. Этому способствуют также доступные цены на жилье и высокие объемы нового строительства в регионе. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Конструктивное взаимодействие – эффективное развитие

Как пояснил глава региона, в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, темпы продажи жилья в Самарской области выросли на 28% (в денежном выражении – на 50%) по сравнению с 2019 годом.

- Сегодня доступность жилья в Самарской области самая высокая в Приволжском федеральном округе,- отметил Дмитрий Азаров. - А если рассчитывать доступность приобретения жилья через среднюю зарплату и стоимость квадратного метра в регионе данных Росстата, то Самарская область может считаться абсолютным лидером в стране.

Как пояснил Дмитрий Азаров, несмотря на объективные сложности, строительная отрасль региона в 2020 году показала активное развитие. Объем строительных работ вырос на 10%, а размер инвестиций в отрасль – на 25%

- Многое стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию с отраслевыми предприятиями и, что важно, с федеральным министерством при колоссальной поддержке со стороны министра Ирека Файзуллина и курирующего заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина,- подчеркнул Дмитрий Азаров.

Внимание обманутым дольщикам

Эффективно решается и еще одна важная задача – проблема обманутых дольщиков: за последние три года в регионе помогли почти 4 тыс. человек, а из реестра проблемных объектов были исключены 35 жилых домов.

- Обманутые дольщики десятилетиями были брошены один на один со своей бедой, и не видели внимания и поддержки со стороны региональной власти, - отметил Дмитрий Азаров. – Натерпелись люди, лично погружался и разбирал ситуацию с пострадавшими. Сегодня правительство области вместе с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства провело масштабную работу по правовому регулированию каждого случая и расширению мер поддержки. В результате благодаря четкой и грамотной работе регионального минстроя за последние полтора года достигнуты наивысшие темпы восстановления прав обманутых дольщиков. Только в прошлом году из списка проблемных вывели 16 домов, в том числе 15 — путем ввода в эксплуатацию.