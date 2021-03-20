Африканскую страну возглавила мусульманка

После смерти президента Танзании Джона Магуфули, умершего от коронавируса и до последнего часа отрицавшего угрозу этого заболевания, до 2025 года страной будет править Самиа Сулуху Хассан. Фото: REUTERS

После смерти президента Танзании Джона Магуфули, умершего от коронавируса и до последнего часа отрицавшего угрозу этого заболевания, до 2025 года страной будет править Самиа Сулуху Хассан.

Приняв присягу, теперь уже бывший вице-президент этой восточноафриканской страны станет первой женщиной в истории Танзании, занявшей столь высокий пост.

В политику Сулуху Хассан пришла в начале прошлого десятилетия. Она закончила Институт финансового управления на Занзибаре, где изучала статистику, затем получила дипломы в университетах Великобритании и США.

Несколько раз избиралась членом парламента, занимала министерские посты по делам женщин, молодежи, а также туризма и торговли.

Замужем, имеет четверых детей. Исповедует ислам.

Сулуху Хассан подчеркивает, что является очень целеустремленной и всегда добивается своей цели.

«Может быть, я говорю вежливо и не кричу, но самое главное для меня, что все меня понимают и делают так, как я того требую», - говорит новый лидер.

Среди депутатов правящей в стране «Революционной партии Танзании» Сулуху Хассан не очень популярна. Но, как говорят политологи, новый президент будет, в первую очередь, опираться на мусульманское сообщество.

Мусульмане в 60-миллионной Танзании не являются большинством: они составляют порядка 30% населения.

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