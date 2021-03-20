В Исландии начал извергаться вулкан, спавший шесть тысяч лет

В Исландии начал извергаться вулкан, спавший 6 тысяч лет. Фото: Twitter Icelandic Meteorological Office - IMO

В Исландии начал извергаться вулкан с труднопроизносимым названием Фаградальсфьядль. Он спал на протяжении шести тысяч лет, пишет агентство Associated Press.

Фото: Twitter GyrkinFPV

Вулкан расположен на полуострове Рейкьянес, всего в 35 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Первые сообщения об извержении поступили 19 марта в 21:40 по местному времени (23:40 по Москве). Уже через час метеорологическая служба официально объявила о начале извержения. Этому предшествовала серия небольших землетрясений, которые произошли в последние три недели.

Фото: Twitter GyrkinFPV

Жители близлежащих городков рассказывают, что увидели ночью светящееся красное небо. А некоторые особо любопытные даже решили подъехать к извержению поближе. Местные службы сообщают, что людям вулкан не угрожает. Тем более, что он находится в достаточно отдаленном месте - до ближайшей дороги 2,5 километра.

Фото: Twiitter Iceland Cricket

Тем не менее полиция просит местных жителей сохранять спокойствие и не подходить близко к опасной зоне. А также по возможности не открывать окна и не покидать свои дома.

Кроме того, извержение вулкана стало серьезной проблемой для авиации. Из-за него закрыли единственный в Исландии международный аэропорт Кеблавик. Пока воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.