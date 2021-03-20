Поэт Андрей Егоров покончил с собой

19 марта умер поэт Андрей Егоров. Ему было всего 37 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

19 марта умер поэт Андрей Егоров. Ему было всего 37 лет. Об этом в социальных сетях сообщили его друзья.

Андрей Егоров был одним из самых талантливых поэтов своего поколения и первым лауреатом молодежной премии "Дебют". Был постоянным и любимым участником форумов молодых писателей в Липках. Бритый налысо, с огромными инопланетянскими глазами, он всегда очень располагал к себе. Шутил, веселил всех во время обсуждений. Одним из самых известных его стихотворений, которое знали все липкинцы, было: "Шла Саша по шоссе". Ее Егоров великолепно рисовал.

Тот, кто не знал, никогда бы не догадался, страдал от глубокой депрессии. Андрей переехал в Москву в 2008 году из Петропавловска-Камчатского. Пока не потерял работу, трудился здесь копирайтером, "Какой был великий копирайтер, - все что угодно мог словами", - пишут о нем коллеги. "Андрей всегда кому-то помогал", - пишут друзья.

Себе Егоров помочь не сумел.

В свои 37 Егоров умер человеком без семьи, сбережений, квартиры и имущества. "Все, что от него осталось, - битый Самсунг, стихи и картины. Хоронить его нам, друзьям", - написал Алексей Кащеев.

В посте на своей страничке Кащеев объявил сбор средств на похороны поэта.

Стихи Андрея Егорова

* * *

шла Саша по шоссе и сосала сушку

шла Саша по шоссе грея телом нательный крестик

и ладанку с частицей мощей святого Стефана

шла Саша по шоссе мимо шуршали шины

незнакомые тормозили рядом предлагали подбросить

не за так но не слишком настойчиво то ли крестик

помогал то ли дюжий ангел-хранитель за правым плечиком

шла Саша по шоссе из Питера в Выборг

сбежав от злой мачехи и ее вредных дочек

препоясавшись полынью по голому телу под майкой

как учила мама когда еще была мама

шла Саша по шоссе в короткой стрижке седые прядки

девятнадцати лет пережить предпоследний и предпредпоследний

страх от такого смеется и мужики седеют

шла Саша по шоссе и что-то в уме считала

на лето найду работу сниму квартиру

тетка и слова не скажет но у нее же

своих четверо в полуторке куда еще

шла Саша по шоссе камогрядеши Саша

спрашивал временами дюжий ангел за правым плечиком

отвечала а осенью восстановлюсь в институте

попробую выбить комнату в общаге будет трудно

но мне сказали под кого надо лечь надо лягу

потом замолю дюжий грустно качал кудрями и

какое-то время они шагали молча.

шла саша по шоссе, а следом -- угрюмый ангел,

препоясавшийся, как муж, а все мальчик.

"ножом по сердцу," -- думал он, -- "ножом по сердцу.

ты мне будешь брат, я тебе -- сестра, она говорила...

ну что я, что я, что я мог ей ответить..."

Стихотворение Егорова, написанное в СИЗО:

За месяц у арестантов

живущих в одной камере

синхронизируется цикл

вращения чёток

Апельсин пахнет солнцем

неудержимым смехом

тяжёлым от бега дыханием

отбитым воланом

чем угодно только не апельсином

запах апельсинов запрещён

правилами внутреннего распорядка

Движения арестанта медлительны

как у хирурга

проводящего операцию

на открытом сердце

собственной дочери

под водой

со связанными руками

бритвенным лезвием

Сон арестанта чуток

крепок

чуток

а потом так крепок

что утренняя проверка

кажется продолжением

очередного кошмара

Память арестанта

вывернута наизнанку

повёрнута в будущее

где огненными письменами

горят первые слова

начертанные последним пророком

кушот

ниумереть

напесат книшку.

Июнь 2018