Украина отказалась от прекращения огня на Донбассе

Украинские войска продолжат обстреливать Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) Киев отказался соблюдать режим прекращения огня в полной мере. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в российской делегации. По его словам, замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак направил письмо с уведомлением об этом своим коллегам по «четверке».

В чем суть отказа. Как известно, в Минских соглашениях в первом же пункте урегулирования конфликта на Донбассе прописано прекращение огня между конфликтующими сторонами. В связи с этим 22 июля прошлого года было подписано соглашение, по которому ответный огонь разрешался лишь после того, как будут использованы все механизмы урегулирования через координационные центры и только после приказа руководства вооруженных сил той или иной стороны. В конце этой зимы украинские военные получили приказ открывать ответный огонь без такого согласования, а фактически они же, как правило, сами первыми открывают огонь, в том числе из артсистем, запрещенных Минском. Недавно даже были задействованы установки «Град». Теперь же этот отказ оформлен еще и формально, отказом Киева от соблюдения соглашения.

Можно констатировать, что это решение стало еще одним шагом по формальному выходу Киева из Минских соглашений, которые он фактически и так не выполняет и не соблюдает. Однако формальный выход из режима «Минска», документально оформление и зафиксированное решение об отказе от подписанных в столице Белоруссии договоренностей – это совсем другое дело.

Россия, которая подписала «Минск» в качестве одного из инициаторов урегулирования конфликта и гаранта договоренностей, согласно их букве, признала ЛДНР частью нынешней Украины и должна была способствовать возвращению Донбасса в состав Незалежной при выполнении Киевом ряда условий. Вопрос о признании ЛДНР, пока формально действует «Минск», перед Москвой не стоял и стоять не мог в принципе, поскольку это означало бы отказ от соглашений, которые Москва сама же и предложила. Помимо обвинений в непоследовательности, несоблюдении, агрессивности и т.д., это могло бы вызвать серьезные осложнения в отношениях России и Европы. Гораздо более существенные, нежели сейчас.

Совсем другое дело, если первым на официальную денонсацию «Минска» пойдет Киев. В этой ситуации взятки гладки будут не только с Донецка и Луганска, но и с Москвы. Поскольку Россия в этом случае будет свободна от своих обязательств и данных ею гарантий.

Тогда дальнейшие события могут развиваться уже по совсем другим сценариям, нежели сейчас. Особенно, если у Киева взыграет ретивое настроение, и он двинет ВСУ в наступление. Впрочем, попытка любого серьезного наступления ВСУ на Донбассе и будет означать выход Киева из Минских соглашений, что развяжет России руки.

Так что, конечно, отказ Киева от полноценного соблюдения режима прекращения огня – это, безусловно, плохо. Но вот что касается вектора дальнейших событий, это, вполне вероятно, не самое худшее из возможного. Тем более, что в Москве давно осознали, а теперь, наверное, и в Берлине и Париже, что Украина Минские соглашения как не выполняла, так и не будет их выполнять.