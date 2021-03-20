«Очень жаль, что ваши чувства оскорбил этот выпуск. Извините!»: Тимати просит прощение из-за формата «Холостяка»

За руку и сердце Тимати в шоу сражаются вот эти красавицы. Фото: СОЦСЕТИ

21 марта выйдет в эфир вторая серия восьмого сезона программы «Холостяк». Накануне по традиции начинается активный пиар шоу для привлечения внимания к новому выпуску – подготовленные заранее публикации в СМИ и социальных сетях. Поскольку нынешний герой программы – гений замороченного и провокационного пиара, то и трюки нам показывают разнообразные.

20 марта в своем инстаграме 37-летний Тимати (Тимур Юнусов) на отдыхе на Мальдивах записал видео-провокацию. Инфоповодом послужило обсуждение «Холостяка» звездами в социальных сетях. Высказалась блогер и телеведущая Регина Тодоренко: «С одной стороны приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше чем соперница. Девушек осматривают как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны - красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут. А миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы. А с третьей стороны - как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов смотрин, кастингов, ещё и публичных, чтобы обрести любовь. Что же это на самом деле - поиск любви или жажда пиара?» Анна Хилькевич заметила, что ей было бы унизительно участвовать в подобном проекте. Напомним, что в «Холостяке» за руку и сердце Тимати сражаются молодые женщины модельной внешности.

Мария Вебер отдыхает на Мальдивах по приглашению холостяка. Фото: СОЦСЕТИ

В этот раз первую серию проекта (вышла неделю назад) опубликовали на YouTube, в прошлом сезоне передачи выпуски были доступны на платном онлайн-сервисе. Все, кто хотел ее уже посмотрели – поэтому сегодняшняя провокация с ее удалением вряд ли навредит фанатам. Свою роль эта первая серия на YouTube уже сыграла – привлекла внимание публики, которая если захочет продолжения, то включит телевизор в воскресенье или пойдет на платный онлайн сервис. Подано все в провокационно- торжественной манере. Тимати записал обращение и наговорил много чего: «Дорогие девчонки, я прочитал огромное количество постов, где вы обсуждаете вышедший неделю назад восьмой сезон «Холостяка». Я очень рад, что спустя восемь лет вы наконец-то узнали в таком объеме и количестве, что существует такой формат и он крайне популярен на российском телевидении. Наверное, один из самых популярных форматов. Очень жаль, что ваши чувства оскорбил этот выпуск. Я уловил такие тонкие феминистические нотки в ваших публикациях – каким образом и почему девушки в размере 10 человек должны бороться за какого-то бородатого чувака. Это в корне неправильно: неужели они нашли себя на помойке, как они себя так ведут? Много возмущения и негодования: очень хотелось подколоть и сказать – столько лет вы боролись за равноправие, и вот теперь за женщину борется не 5 мужчин, а за одного мужика соревнуется 10 девчонок. Но не будем об этом. Если вас и ваши чувства так сильно оскорбляет данный формат, и вы считаете его неприемлемым – ничего другого мне не остается ничего другого, как попросить у вас прощения. Сказать: извините, что таким холостяцким форматом, я мог задеть столько чувств, привлечь к себе столько внимания. Мне не остается ничего, как взять и удалить с Youtube первый выпуск. Не обижайтесь на меня…»

Стоит отметить, что восьмой сезон «Холостяка», благодаря главному герою, стал самым обсуждаемым. Конечно, это привлекает аудиторию и к бизнес-проектам, и к музыке Тимати, который выпускает новые треки. А пока Тимур Юнусов с мамой, дочкой в компании друзей отдыхает на Мальдивах, где реализует один из своих бизнес-проектов - «Серф кэмпи с Тимати». В эту школу серфинга на Мальдивах приглашена и одна из участниц «Холостяка» - Мария Вебер. Ведь шоу уже отсняли – вот его герои и отдыхают. Станет ли Вебер победительницей шоу или просто подружкой холостяка? Узнаем уже этой весной.

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