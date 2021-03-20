"Поет лучше наставников": на шоу "Голос. Дети" разразился новый скандал

Елена Чеснокова во время выступления на шоу "Голос. Дети" Фото: Первый канал

Новый выпуск детского "Голоса" завершился грандиозным скандалом. Зрители не просто раскритиковали поведение членов жюри в лице Светланы Лободы, Басты и Егора Крида. Многие указали на то, что участница слепых прослушиваний Елена Чеснокова в свои 14 лет профессиональнее и талантливее членов жюри шоу. Юное дарование великолепно исполнило композицию "Белым снегом".

Когда в эфире очередного выпуска восьмого сезона шоу "Голос.Дети" на Первом канале на сцену вышла 14-летняя Елена Чеснокова, никто и предположить не мог, чем все закончится. Девушка исполнила песню "Белым снегом". Музыку к композиции написал Евгений Родыгин, слова - Григорий Варшавский. После эмиграции Варшавского в Израиль в 1972 году песня пропала из репертуара эстрадных исполнителей и радиоэфира. Новую волну популярности песне принесла Пелагея, включившая ее в свои концертные программы.

А юная вокалистка настолько чисто исполнила композицию, что покорила сердца многомиллионной аудитории. Впрочем, фееричное выступление пройти Чесноковой дальше не помогло.

Ни один из наставников к девушке так и не повернулся, чем взбесили зрителей. В комментариях под выступлением Елены на YouTube поклонники начали ругать артистов на чем свет стоит.

"Она просто поет лучше наставников, вот и не повернулись", "Случайно посмотрел и был восхищен! Очень жаль, что потрясающее исполнение на русском языке никому там не нужно, расстроился", "К таким не поворачиваются бесы", Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!"Это лучшее выступление за весь выпуск минимум. И, как обычно, бриллианты судьям не нужны", "Как они могли не повернуться?", "Уберите уже этих товарищей из членов жюри", "Капец! Я была уверена, что они не поворачиваются, чтобы не мешать и не сбивать. И дружно нажмут на последней секунде. Господа наставники, это эпик фэйл", "Ждем во взрослом голосе! Уже выросла максимально, а лучше сразу на сцену вместо безголосых полуголых девиц!", "На фоне этой девочки никчемность судей особенно видна. Чему они ее могут научить? Она поет лучше их. Дай Бог, чтоб не пропало у нее желание пойти во взрослый «Голос». Девочка очень талантлива", "Не сдавайся, солнышко! У тебя все впереди!", "Великолепное исполнение! Пробрало до мурашек и почти до слез! Жалко, что не прошла!", "Девочка поет лучше каждого наставника", - пишут россияне.

Оправдываясь за свое решение, наставники сообщили - мол, Чеснокова уже сейчас является полностью состоявшейся певицей. Баста говорит, что именно поэтому детский "Голос" для нее не подходит. Егор Крид предпочел промолчать, а вот Светлана Лобода заявила, что ей сложно было бы подобрать репертуар для девушки. "Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни… Правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам", - сказала Светлана.

Сама девочка после выступления отметила, что практически не расстроилась. Опускать руки она не планирует и будет развивать свой талант дальше.