Участник «Евровидения-2021» от Грузии обещал изнасиловать матерей всех, кому не понравилась его песня

Грузинский певец Торнике Кипиани Фото: Кадр видео

На фоне представительницы России на «Евровидении-2021» Манижи, которую уже две недели травят в соцсетях и даже хотят привлечь к уголовной ответственности, подобные новости выглядят весьма экстравагантно. Оказывается, некоторые артисты готовы выступать не с позиции жертвы, а наоборот — силы.

Так, Торнике Кипиани, который должен представлять Грузию на песенном конкурсе в Роттердаме, в фейсбуке разжег целый костер негодования, когда опубликовал провокационный пост.

- Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу Евровидение для продвижения песни, - написал музыкант. - Я оставлю это здесь и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-либо скажет что-то негативное по выступлению — я ****** (изнасилую) вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне.

Конечно, Кипиани тут же потребовали призвать к ответу и более того — дисквалифицировать. После чего он удалил пост и написал новый, извинительный.

- Eurovision Song Contest, ты знаешь, я тебя люблю, - оправдался Торнике. - Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, *** (изнасилую) вас в ухо. Отмечайте себя в комментариях, вы реально какашки!

Жители Грузии тут же организовали петицию и потребовали дисквалифицировать Кипиани, который позорит страну.

Таким образом, «Евровидение-2021» в Нидерландах рискует стать рекордным по количеству самоотводов. Еще до инцидента с Грузией официальные представители Армении сняли своего участника с конкурса. А еще песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» из Белоруссии оргкомитет шоу заблокировал за политизированность. В связи с чем Минск тоже не исключает вероятности бойкота песенного конкурса.

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