Япония потеряет сотни миллионов долларов: Токио запретил иностранным фанатам приезжать на Олимпиаду из-за коронавируса

Олимпиада в Токио пройдет без болельщиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что из-за пандемии иностранным зрителям Игр-2020(1) вход на стадионы будет запрещен. По официальным данным зарубежным любителям спорта было продано порядка 600 тысяч билетов. Деньги за них придется вернуть. Но проблема в том, что зрители покупали не только билеты, но бронировали отели и перелет. Как будет с возмещение этих затрат? Эксперты предрекают лавину исков, а может быть и банкротств туристических операторов и гостиниц.

Деньги за билеты вернут. А за отели? За перелет?

Цены на билеты на Олимпиаду-2020 изначально были недешевыми. На Церемонию открытия Игр они составляли от 15 000 до 300 000 йен (примерно от 220 до 2700 долларов США). Ценник на соревнования стартовал с 60 долларов. Всего японцы думали продать 7,8 млн билетов и заработать на этом 800 млн долларов.

На иностранцев приходилось 10 процентов суммы и 600 тысяч билетов. Теперь деньги за них придется вернуть, и оргкомитет Токио-2020 это признает и готов к возмещению ущерба. Но дело не в них. Каждый билет для иностранца – это еще и бронь отеля и перелет. Как быть с ними?

Токийский стадион будет пустовать во время соревнований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итоге часть отелей планирует не возвращаться деньги за бронь номеров, пишет Insidethegames. Пострадают и спонсоры МОК – большинству из них по договору предоставляется определенная билетная квота. Запрещено будет приезжать на Олимпиаду и членам семей спортсменов. Все это приведет к тому, что число судебных исков в Японии за год, по мнению экспертов, превысит количество, которое в стране рассматривают за 12 лет. Все это в сумме японцам будет стоит сотни миллионов долларов.

Что делать с билетами?

Пока неизвестно, что Япония планирует сделать с освободившимися билетами. Если их пустить в продажу на внутреннем рынке, часть расходов можно будет «отбить». Но давно уже ходят слухи, что на олимпийских стадионах установят квоту в 50 процентов заполняемости. То есть надо будет не продавать билеты, а изымать их. А значит, опять идти на траты.

Президент оргкомитета Токио-2020 Сейко Хасимото Фото: REUTERS

80 процентов японцев против Олимпиады

Согласно официальной статистике, Япония не так чтобы очень пострадала от коронавируса. На данный момент в Японии с 126-миллионным населением зарегистрировано 452 000 случаев заболевания, 8750 человек умерли от коронавируса. Для сравнения, в США (население 332,5 млн) заболели 29,8 млн, 541 тысяча скончались. В Великобритании (66,65 млн) заразились 4,29 млн, умерли 126 тысяч. В России (144,4 млн) 4,39 млн случаев заражения, летальным исходом закончились 92,7 тысяч из них.

Но, видимо, Япония опасается, что летом иностранцы завезут в страну новые штаммы. Более того, согласно социологическим исследованиям, 80 процентов населения страны вообще против проведения Игр-2020(1), которые намечены в период с 23 июля по 8 августа.

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Стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена (подробности).