«Богатеют только чиновники и рантье двух столиц»: Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки «атакой на доходы граждан»

Олег Дерипаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский бизнесмен, долларовый миллиардер Олег Дерипаска заявил, что решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 пункта — до 4,5 процента — это атака на доходы граждан России и прибыль российских компаний. Об этом Дерипаска написал в Telegram.

Напомним, в минувшую пятницу Центробанк увеличил ключевую ставку. Такое решение принято регулятором впервые с 2018 года.

В ЦБ объяснили свое решение так: инфляция складывается выше прогноза, на уровне 5,8% ( в годовом исчислении в феврале). Ожидается, что годовая инфляция вернется к цели 4% лишь в первой половине 2022-го. При этом в ЦБ отметили, что внутренний спрос успел восстановиться и делает это намного более быстрыми темпами, чем планировалось ранее. Таким образом, в экономике, по мнению ЦБ, произошло нарушение баланса рисков, теперь инфляционная чаша весов перевешивает. А значит, пришло время идти по пути повышения ключевой ставки.

В ответ на решение ЦБ эксперты тут же заявили, что это приведет к подорожанию кредитов, замедлению приток капитала в экономику внутри страны и снижению стоимости акций российских компаний на фондовом рынке.

Но если большинство экспертов и бизнесменов, комментируя решение ЦБ, фильтровали слова, то Дерипаска в эмоциях сдерживаться не стал. Кстати, бизнесмен и раньше выступал с резкой критикой политики Центробанка под руководством Эльвиры Набиуллиной.

По словам Дерипаски, заявление Центробанка о том, что инфляция вызвана растущими доходами россиян, - «это вранье».

- Если речь идет об успешных чиновниках и рантье двух столиц, то, наверное, так и есть. Но если взять страну в целом, то доходы не растут, а снижаются уже который год. Граждане уже не верят «завтракам», а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России, - написал Дерипаска.

По его мнению, западные партнеры России обязательно воспользуются этой ситуацией, чтобы подлить масла в огонь и разжечь социальное недовольство.

Как считает Дерипаска, инфляцию, спровоцированную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть только увеличением предложения российских товаров и услуг, развитием внутреннего туризма, снижением цен на железнодорожные и авиабилеты и созданием конкурентной среды для снижения цен на коммунальные услуги.

- Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3–4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда! - заявил Дерипаска.

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