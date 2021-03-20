21 марта пройдет Международный день поэзии

В чтениях примут участие 368 поэтов из 95 стран, говорящих на 70 языках. Фото: Shutterstock

21 марта, во Всемирный день поэзии, на сайте проекта Poesia 21 на протяжении всего дня пройдут одновременно 8 живых трансляций со всего мира – от Китая до Латинской Америки, от Северной Европы до Африки южнее Сахары.

В чтениях примут участие 368 поэтов из 95 стран, говорящих на 70 языках. На протяжении 20 часов зрители смогут путешествовать по странам и континентам, выбирая собственный маршрут в мировой поэзии. Мы познакомимся с многими выдающимися поэтами современности в живой трансляции, и увидим оригиналы и переводы звучащих текстов на разные языки, включая русский.

Poesia 21 воплощает мечты многих поэтов по всему миру о появлении события, когда мы сможем быть вместе и слышать друг друга независимо того, можем ли мы путешествовать. Poesia 21 – это новый подход к тому, как мы можем читать и воспринимать поэзию.