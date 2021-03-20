Арест акций и имущества компании «Мотор Сич»: Как Украина «кинула» китайских инвесторов

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Интересная история сейчас разворачивается вокруг запорожского предприятия «Мотор Сич», некогда бывшего гордостью советской оборонной промышленности. До «революции гидности» этот завод, как и «Южмаш» были процветающими предприятиями. Заказы из России обеспечивали производство заказами, а коллектив – достойными зарплатами. После госпереворота Украина обиделась на «страну-агрессора» и прекратила всякого рода сотрудничество в производственной сфере. Россия покряхтела, но наладила производство авиационных двигателей, ранее закупавшихся в Незалежной. А вот сама Украина обеспечить производство заказами не могла из-за отсутствия денег в казне.

Выходом из ситуации могли стать иностранные инвесторы. И они вскоре нарисовались, прибыв из Китая. Купив контрольный пакет акций, китайцы решили вложиться в производство (безусловно, у них имелись и планы по изъятию производственной и технологичной документации по двигателям, чтобы наладить аналогичное у себя в КНР. Смогли они это сделать или нет, доподлинно неизвестно. Но вот с самого завода их выгнали.

Из Вашингтона пришел гневный рык с запретом продавать завод и технологии в КНР, и Киев привычно взял под козырек. Против китайцев ввели санкции, на завод их не пустили, а на последнем (по времени) заседании Совета по нацбезопасности и обороне Украины (СНБО) было решено вернуть «Мотор Сич» в государственную собственность. Не национализировать, нет, поскольку в этом случае пришлось бы выплачивать китайской стороне компенсацию, а деньги Киев привык получать, а не тратить. А просто вернуть.

Всех очень интересовал вопрос, как именно это будет сделано. И вот ответ получен. Шевченковский районный суд Киева решил арестовать все 100% акций «Мотор Сич» и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. А В СБУ пояснили, что ведут проверку на предмет совершения преступлений по проведению диверсионной и подрывной деятельности в пользу России (а куда же там без нас, не только китайцев или африканцев приплетут, но и инопланетян) и на предмет отмывания доходов и уклонения от уплаты налогов.

В общем, «Мотор Сич» вернули государству, при этом, что он будет делать дальше, ни у кого понимания никакого нет. Китайцы явно не стерпят такую пощечину, они объявили, что подают иск в суд с требованием возместить им расходы и будут требовать еще и дополнительную компенсацию. Кроме этого, Китай может от закупки продукции не только этого завода, но и всей украинской продукции, а это уже поболе десяти млрд. долларов будет.

- Это решение очень плохо отразится на отношениях Украины с Китаем, поскольку Китай, претендующий на статус первой экономики мира, является важным партнером для Украины. Не будем забывать, что родной город Зеленского Кривой Рог производит металлопродукцию, и крупнейший рынок ее сбыта – это Китай. С этим рынком сбыта могут возникнуть проблемы, - оценил уже ближайшие перспективы отношений руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в комментарии для РИА "Новости". Но речь может идти не только о металлургии, но и о продукции агросектора и так далее.

- Итогом этих игр может стать то, что одно из последних предприятий советского хай-тека «Мотор Сич» в итоге загнется, - опасается Золотарев. А чего опасаться, так и будет, это уж, как водится.

При этом представители украинской власти и слышать не хотят ни об инвестиционной привлекательности, ни о гарантиях деловым кругам зарубежных стран, ни, тем более, о компенсациях.

- У кого покупали, у того и спрашивайте, - отрезал в ответ на вопросы китайской стороны о компенсациях секретарь СНБО Алексей Данилов.

Потрясающая инвестиционная привлекательность. Ничего не скажешь.

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