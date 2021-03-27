Росгвадейцы устроили флешмоб в национальных костюмах

Алёна Б., офицер Росгвардии, Сибирский округ, г. Абакан. Фото: Предоставлено Росгвардией

Федеральная служба войск национальной гвардии России проводит в социальных сетях Всероссийский флешмоб - Росгвардия в национальных костюмах. Эту акцию приурочили к 210-летию войск правопорядка и 5-летию Росгвардии, которое будет отмечаться 27 марта.

Журналистам представители ведомства предложили сделать сюжеты о героинях этого проекта, показав их как в привычной обстановке при выполнении задач, на полигоне, в тире, так и в неофициальной, в том числе в национальных образах. Среди участниц проекта - сотрудницы спецподразделений, медицинские работники и даже специалисты по стрельбе из лука.

"Комсомолка" познакомилась с несколькими очаровательными офицерами и служащими Росгвардии в соцсетях. Полные имена и должности участниц флешмоба называть мы не вправе, так многим из них еще предстоит решать служебно-боевые задачи. Мы попросили участниц акции рассказать читателям «КП» о своих любимых уголках в тех краях, где им приходится нести службу.

10 Виктория К. сотрудник Росгвардии Северо-Кавказский округ г. Кисловодск Фото: Предоставлено Росгвардией

Виктория К. из Кисловодска: «Мало кто доходит до верховья Березовского ущелья (это 10 - 12 км.), а машиной туда не проехать. С правой стороны (по ходу движения вверх) высятся величественные складчатые скалы. Пещеры на недосягаемой высоте, гнезда орлов в расщелинах, и сами гордые птицы, парящие над вами высоко в небе. Здесь часто проводятся соревнования скалолазов. А пройдя дальше, можно увидеть озеро. А рядом водопад высотой 3,5 м. Это место можно назвать «местом силы», соединение с природой в ее первозданном виде, вызывает чувство умиротворения, восторга, безграничного счастья, и гордости за прекрасные места, в которых я живу».

Гузель М. военнослужащая Росгвардии Уральский округ, г. Снежинск Фото: Предоставлено Росгвардией

Гузель М. из Снежинска: «Городской сквер у метро «Динамо», который расположен между Дворцом игровых видов спорта и кинотеатром «Космос». Мы с супругом любим там гулять уже много лет. Обычно идем по тенистым аллеям от станции метро до театра юного зрителя. Сам сквер небольшой, там уютно в любое время года. Гуляем чаще вечерами после моей службы, начиная с апреля-мая, когда все начинает зеленеть, день становится длиннее и только-только на Урале наступает весна. Из сквера открывается удивительный вид на знаменитый Храм на крови. Если немного пройтись по скверу, то увидите набережную реки Исети, где можно покататься на катере. Недавно с интересом узнала, что постановлением мэрии этому скверу присвоено имя известного уральского баскетболиста Александра Канделя, который был тренером моего мужа Юрия в годы его юности. Вот такое приятное совпадение, связанное с любимым местом нашего города».

Марина А. офицер Росгвардии Северо-Кавказский округ Чеченская республика, Наурский район, ст. Наурская Фото: Предоставлено Росгвардией

Марина А. из Наурского района Чеченской республики: «В переводе с чеченского Цой-Педе (мертвый город) означает «святилище бога». Там сохранились две сторожевые башни, несколько жертвенников и более сорока «солнечных» склепов, внутри которых до сих пор лежат останки людей эпохи средневековья. Жутко, но интересно! Дорога к этому месту очень живописна. На склепах и башнях видны символы доисламских культов. Это уникальное место включено в список объектов культурного наследия России».

Александра З. военнослужащая Росгвардии Уральский округ г. Салехард Фото: Предоставлено Росгвардией

Александра З. из Салехарда: «Природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск находится недалеко от Салехарда, поэтому любой желающий может приехать сюда, практически в любой момент, когда захочет. Поселок совсем небольшой, располагается на высоком берегу реки Оби. Здесь открывается красивейший вид на северные просторы, могучую водную артерию Сибири. В этих местах всегда красиво: и летом, и зимой, и, особенно осенью, когда лес и тундра окрашены во всевозможные оттенки золотого и пурпурного цвета. У поселка богатая история, берущая свое начало в далекие средние века, от времен освоения здешних мест казаками отряда Ермака. В природно-этнографическом комплексе можно побывать на экскурсии и понять, как много веков назад протекала жизнь в этих местах. Можно заглянуть в один из нескольких чумов, отведать блюда местной кухни, примерить национальную одежду, сфотографироваться и приобрести сувениры на память».

Мария У. офицер Росгвардии Центральный округ ВНГ, г. Белгород Фото: Предоставлено Росгвардией

Мария У. из Белгорода: «Парк «Ключи» расположен в живописной части села Кострома Прохоровского района, в окружении дубовой рощи, на территории бывшей барской усадьбы помещика Константина Альбертовича Питры. На территории парка ощущаешь себя, как в сказочном мире, духа исконно-русской природы, где попадаешь в этнографическую деревню «Кострома», окруженную холмами. Там все по-настоящему: настоящие крестьянские избы, в которых бережно хранятся предметы народного быта – деревянные и металлические изделия, которыми не так давно пользовались наши бабушки или прабабушки, и ставшие для нас уже историей, вышитые рушники и наволочки на подушках из натурального пуха, покрывала ручной работы; русская печь с ее многочисленной утварью, причудливые для нашего времени часы на стенках домов и многое-многое другое. Там ты можешь полюбоваться просторами искрящимся руслом реки Псел, там же проистекают прозрачные родники мудрости, ключи бьют прямо из-под земли во многих местах, либо ощутить мощь духовной близости в часовне в честь Архистратига Божьего Михаила, либо окунуться в купели. Одним словом, путешествие в историческое прошлое родной Белгородчины. Описать все не хватает слов».

Кристина Г. Военнослужащая Росгвардии Южный округ ВНГ, г. Астрахань. Фото: Предоставлено Росгвардией

Кристина Г. из Астрахани: «В нашем вокально-инструментальном ансамбле «Дельта» я являюсь «сердцем» коллектива – барабанщиком. С коллегами по службе мы выступаем на различных досуговых и патриотических мероприятиях. Уже два года подряд завоевываем призовые места на окружном этапе всероссийского конкурса художественной самодеятельности войск национальной гвардии Российской Федерации «Солдаты антитеррора». А отдыхать люблю на Лебедином озере, что находится в самом центре Астрахани, но не так широко известно туристам, как, например, местный Кремль. Это озеро – место, где можно расслабиться и без лишнего городского шума и о чем-нибудь помечтать».

Любовь Б. Офицер Росгвардии Южный округ ВНГ, г. Майкоп. Фото: Предоставлено Росгвардией

Любовь Б. из Майкопа: «Одно из самых красивейших мест в Карачаево-Черкесии - хребет Уна-Коз, где расположены Даховский обвал и скала «Чертов палец». Главное в горах для меня – запахи, которые издают полевые цветы. Всегда хочется окунуться в траву и расслабиться. Восхищают реки и маленькие горные селения, а также парящие орлы. Лучше гор не бывает ничего».

Ксения Ш., военнослужащая Росгвардии, Восточный округ, г. Магадан

Ксения Ш. из Магадана:«Решила сфотографироваться в национальном эвенском костюме возле самого излюбленного места отдыха магаданцев, около скульптурной композиции "Время", в центре которой расположен шеститонный мамонт, символизирующий связь времен: прошлого, настоящего и будущего. Скульптура величественная, как стихия, и загадочная, как океан. И это относительно новая достопримечательность нашего города. Если вам повезет побывать на этом месте в ветреную погоду, то вы услышите и рев мамонта. Внутри скульптуры есть специальные приспособления, которые создают звуки, имитирующие рев животного. Памятник на смотровой площадке стал настоящим стражем морских ворот города. Рядом с ним можно любоваться Нагаевской бухтой».

Анай-Хаак Х. военнослужащая Росгвардии Сибирский округ ВНГ РФ, г. Кызыл Фото: Предоставлено Росгвардией

Анай-Хаак Х. их Кызыла: «Гостям всегда советую всем пройтись «Дорожкой здоровья» вдоль берега Енисея. С него можно любоваться молодежным сквером и самым центром Азии, увидеть слияние рек большого и малого Енисея».

Анастасия Ш. офицер Росгвардии Северо-Западный округ Калининград Фото: Предоставлено Росгвардией

Анастасия Ш. из Калининграда: «Любимое место в городе это озеро Поплавок (Хлебное озеро), которое является для меня местом вдохновения. Прогуливаясь по дорожке вокруг озера, наслаждаясь ландшафтом и свежим воздухом, остаешься наедине со своими мыслями. Именно там я вдохновляюсь на новые свершения, наполняюсь силами и желанием идти к своей цели, творить и заниматься любимой работой».

Ирина Ш. офицер Росгвардии Приволжский округ город Саранск Фото: Предоставлено Росгвардией

Ирина Ш. из Саранска: «В городском парке Ботанического сада, между древесными аллеями и ухоженными клумбами, создается впечатление покинутого сказочного сада, со всеми его причудливыми тропками и уголками. Даже просто попасть сюда будет настоящим приключением. На территории есть пруд и родник, а по тропкам можно выйти к реке Инсар и продолжить прогулку уже среди городских пейзажей».

Татьяна К. офицер Росгвардии Южный округ ВНГ, город Элиста Фото: Предоставлено Росгвардией

Татьяна К. из Элисты: «Одинокий тополь, расположенный в степной зоне рядом с Элистой. Могучий исполин, одиноко возвышающийся в бескрайней степи – одно из самых удивительных мест Калмыкии. В самые трудные и радостные жизненные моменты я прихожу к священному Одинокому тополю, чтобы получить благословение предков, набраться сил и здоровья, загадать желание. Для меня это место является источником силы и вдохновения. Считается, что дерево посадил буддийский монах в 1846 году. По легенде он привез с собой семена тополя из Тибета в надрезе дорожного посоха. Этот посох он закопал на самой высокой точке местной возвышенности. И вскоре на этом месте взошел тополиный росток. Вокруг тополя установлены 8 буддийских ступ».

Ирина Х. офицер Росгвардии Приволжский округ Казань Фото: Предоставлено Росгвардией

Ирина Х. из Казани: «особенными в городе считаю Петропавловский собор, Сад Эрмитаж, Фабрику Алафузова, Дом купца Котелова, Дом купчихи Варвары Дружининой, Зилантов монастырь. Каждое из этих достопримечательностей пропитано историей и легендами, которые можно рассказывать бесконечно. К сожалению эти места не так популярны среди горожан и туристов, но тот, кто знает цену старинке и истории, эти места не пропускает из виду».

Анна П. Офицер Росгвардии Восточный округ ВНГ, г. Благовещенск. Фото: Предоставлено Росгвардией

Анна П. из Благовещенска: «Любимым местом отдыха и наполнения для себя считаю, достопримечательность города Благовещенска, которой является набережная реки Амур. С набережной открывается невероятный вид на город Хей-хе и даже сами гости из поднебесной любят прогуливаться по набережной Благовещенска и любоваться на свой город с противоположного берега. А в дни государственных праздников России, наши китайские соседи поздравляют всех жителей Благовещенска символами Российской Федерации размещая иллюминацию на высотных зданиях Хей-хе в виде триколора».

Жанета Б. офицер Росгвардии Северо-Кавказский округ г. Нальчик Фото: Предоставлено Росгвардией

Жанета Б. из Нальчика: «Мое любимое место отдыха – набережная реки Нальчик. Вблизи реки жизнь как будто другая - здесь журчит горная вода, весна, тишина, спокойствие. Сквозь дымку видны белоснежные горы – мир, который проникает в тебя навсегда, изменяя мироощущение – ощущение бесконечности времени и мига существования. Необычная красота, открывающаяся с набережной реки, притягивает и манит тебя».

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