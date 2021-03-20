Церемонии прощания не будет: легенда Большого театра Евгений Нестеренко умер из-за последствий COVID-19

Евгения Нестеренко называли «вторым Шаляпиным». Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Народный артист СССР, 83-летний Евгений Нестеренко умер от последствий коронавирусной инфекции в больнице Вены. Тридцать один год Евгений Евгеньевич (до 2002-го года) был солистом Большого театра, последние годы чаще жил в Вене. Оперный певец (бас) известен выступлениями на лучших сценах мира – Метрополитен-опера, Королевской оперы Ковент Гарден, театра Ла Скала, Венской государственной оперы и других. Нестеренко много преподавал, его ученики живут в разных странах мира, и сейчас выражают соболезнования семье оперного исполнителя.

У Евгения Нестеренко был диагностирован коронавирус, его сразу же госпитализировали в одну из больниц Вены, где он скончался из-за последствий, вызванных COVID-19. Как сообщил его сын Максим Нестеренко, из-за пандемии семья приняла решение отказаться от публичной церемонии прощания. Самые близкие люди звезды оперы – сын Максим и внук Степан, супруга Евгения Евгеньевича умерла семь лет назад. Для семьи уход отца и дедушки стал скоропостижным и неожиданным.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сегодня вечером на своей странице в Facebook сообщил о смерти Евгения Нестеренко: «Глубоко опечалены известием, что в Вене не стало Евгения Евгеньевича Нестеренко, великого советского и российского оперного певца, солиста (бас) Большого театра, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, Каммерзенгера Австрии, педагога и публициста, общественного деятеля. Ушел из жизни (Covid 19) потрясающий, настоящий и очень тонкий Человек. Знали, очень ценили и любили Евгения Евгеньевича многие годы. В памяти останутся удивительные встречи и огромное музыкальное наследие Е. Е. Нестеренко, а с нами - его ученики».

Семь лет назад в Большом театре состоялся творческий вечер Евгения Нестеренко, посвященный его 75-летию. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Евгений Нестеренко в одном из интервью рассказывал: «Меня иногда называют «гражданином мира» - я с этим не согласен. Артист, на мой взгляд, всегда духовно принадлежит тому народу, той стране, где он состоялся, где произошло его человеческое и профессиональное становление. Другое дело, что в 90-е годы на Родине для меня сложились неблагоприятные условия. В Большом театре становилось все меньше «моих» спектаклей. Постепенно выступления в театрах и концертах переместились за рубеж. Лишь изредка я пел с Большим на гастролях или в Москве…»

Семь лет назад в Большом театре состоялся творческий вечер Евгения Нестеренко, посвященный его 75-летию. Мэтр также выступал на этом мероприятии. Позднее Нестеренко стал консультантом оперной труппы Большого театра.

Евгения Нестеренко называли «вторым Шаляпиным». Сам он любил рассказывать об учениках – Евгений Евгеньевич преподавал в Ленинградской консерватории, в академии музыки Гнесиных, в Московской консерватории, в Венской консерватории. Родные Евгения Нестеренко сообщили, что согласно последней воле, его прах будет захоронен в России.