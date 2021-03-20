Актриса Ксения Качалина вместо еды покупает алкоголь: жуткое фото с четвертой женой Ефремова

Ксения Качалина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четвертая жена Михаила Ефремова живет впроголодь после того, как знаменитый актер попал в тюрьму. О спивающейся актрисе Ксении Качалиной некому позаботиться. Женщина давно злоупотребляет спиртным, но если раньше бывший муж полностью ее содержал, то в настоящее время некогда звезда крана прозябает в нищете.

Ксения Качалина живет в шикарной квартире в элитном доме в Брюсовом переулке в центре Москвы. Правда, сейчас апартаменты бывшей жены Михаила Ефремова, которая является матерью его дочери Анны-Марии, завалины горами мусора и пустыми бутылками из-под горячительных напитков, со стен отвалились обои.

Фото: "Ты не поверишь!", НТВ

У женщины, которая много курит и пьет, есть несколько кошек. "Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть", - жалуется она. Знакомые советуют Качалиной подать в суд на родную дочь. Анне-Марии 20 лет, и она вполне могла бы платить алименты на содержание матери.

Фото: "Ты не поверишь!", НТВ

Ксения в магазине вместо еды приобретает сигареты и водку. О бывшем муже говорит с теплотой и нежностью. Правда, передачки в колонию под Белгородом носить ему не собирается. "Он прекрасный открытый мажор, который абсолютно не приспособлен к этим пыточным условиям", - сокрушается артистка в эфире программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Фото: "Ты не поверишь!", НТВ

В кино Качалина не снимается уже 15 лет. Ее последний фильм "Цена безумия" вышел в 2006 году. А ведь когда-то она блистала на экране и была завсегдатаем светских вечеринок. Ей рукоплескала Европа - в 1993 году она получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии за драму "Над темной водой".