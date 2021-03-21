Честное фото Настеньки из "Морозко": Наталья Седых призналась, что в 72 года делает уколы красоты

Наталья Седых в сказке "Морозко" Фото: кадр из фильма

Актриса Наталья Седых полюбилась телезрителям по роли Настеньки из фильма-сказки "Морозко". В картину ее взял режиссер Александр Роу. В 1969 году Наталья Евгеньевна окончила Московское хореографическое училище, после чего была принята в балетную труппу Большого театра. Вместе с театром много гастролировала, была солисткой. И если профессиональная карьера звезды сложилась блестяще, то в личной жизни знаменитости пришлось пережить предательство.

Наталья Седых не приехала на похороны отца своего единственного сына Алексея - композитора Виктора Лебедева. Он написал музыку к серии фильмов о "Гардемаринах", "Небесные ласточки", "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Зависть богов" и многим другим. "Жил он как хотел. В достатке, в красоте. Жен, любовниц менял как хотел, когда хотел. Прожил красивую жизнь", - делится Седых.

72-летняя актриса хотела проститься с бывшим мужем, однако 39-летний сын запретил ей выезжать из Москвы. Наследник переживает за здоровье мамы в период пандемии коронавируса..

Фото: "Ты не поверишь!", НТВ

Седых добрым словом вспоминает мужа, хоть он и изменил ей с любовницей-балериной. Собственно из-за этого и развалился их брак.

Она вышла замуж за композитора будучи известной на всю страну Настенькой из "Морозко". В 1981 году у них родился сын Алексей. Родила она его в 33 года. Десять лет супруги жили на два города - Седых не могла бросить Большой театр. Однажды Наталья Евгеньевна нагрянула в питерскую квартиру и застукала благоверного с женщиной прямо в их спальне. "Он устал меня ждать. Меня это безумно ранило", - поведала она.

Сейчас прославившаяся на всю страну хрупкая красавица живет одна в Москве. Знаменитость всем довольна и чудесно выглядит. Продолжает поражать поклонников своим свежим и моложавым видом. Выглядит звезда советских сказок потрясающе.

Фото: "Ты не поверишь!", НТВ

"Мне сейчас классно. Я наслаждаюсь жизнью нормального человека. Мне немного надо, чтобы порадоваться. Я почтовый ящик не спущусь проверить без макияжа. У меня очень хороший косметолог", - поделилась артистка секретом красоты в эфире программ "Ты не поверишь!" на канале НТВ. На уточняющий вопрос светских репортеров, какие процедуры Наталья Евгеньевна предпочитает, она, не таясь, призналась, что делает уколы красоты: "Гиалуронку".