«Яичницу приготовить не могут»: Валерия рассказала о своих невестках из богатых семей

Валерия - уже бабушка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 52 года Валерия – уже бабушка: в январе у ее младшего сына родилась дочка Селин. Певица считает, что Арсению очень повезло с женой. Лиана выросла в обеспеченной семье, но, в отличие от многих представительниц «золотой молодежи», она трепетно заботится о муже и ребенке. Старший сын звезды Артемий тоже женился на девушке из богатой семьи. Валерия призналась, что ей очень нравятся ее невестки, и она считает их хорошими хозяйками.

По словам артистки, самое главное для нее – что ее невестки хорошо относятся к ее сыновьям, любят их и делают их счастливыми. Валерия говорит, что старается не вмешиваться в дела молодых, тем более, что к обеим девушкам у нее нет абсолютно никаких претензий.

- Я уже дважды свекровь, и мне кажется, что хорошая. Не лезу ни в чьи дела, никого не учу жить, не занимаюсь нравоучениями и, кроме всего прочего, искренне люблю моих девочек. Невестки обе классные, считаю, что мальчишкам крупно повезло. Девочки любят своих мужей, моих сыновей, они хозяйственные, будто из другого времени. Сегодня девушки из благополучных семей порой яичницу приготовить не могут, а у нас потрясающие хозяйки, - рассказала Валерия в интервью Wday.

В январе сын певицы Арсений и его жена Лиана стали родителями. Фото: Инстаграм.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе этого года. Валерия одобрила выбор сына. К слову, помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима Иосифа Пригожина и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя. Новость о том, что они ждут прибавления в семействе, молодые супруги скрывали до последнего, хотя Лиана выходила замуж уже беременной. Арсений рассказал в соцсетях о том, что станет отцом, только когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.

Глядя на 52-летнюю Валерию, с трудом верится, что она уже бабушка. Артистка в отличной форме и совсем не выглядит на свой возраст. У певицы трое детей, которых она родила от композитора и продюсера Александра Шульгина. К слову, ни дочь Анна, ни старший сын Артемий пока не торопятся делать ее бабушкой. Анна еще не замужем, а 26-летний Артемий женился два года назад. Его женой стала его одноклассница Наталья Коренная. Мать Натальи три года назад возглавила АО "Кузнецкие ферросплавы" - одно из градообразующих предприятий Новокузнецка. Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру. Старший сын певицы закончил Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас он работает звукоинженером в швейцарской звукозаписывающей компании The Hana Road Music Group.