Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира, нокаутировав немца: «Все эти раунды я спал что ли?»

Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира, нокаутировав немца. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Артур Бетербиев победил техническим нокаутом Адама Дайнеса в 10-м раунде и сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Первый бой Бетербиева в России продолжил победную серию чемпиона, теперь в его активе 16 побед на профессиональном ринге при нуле поражений, все 16 побед добыты нокаутами.

И если результат в себе не несёт никаких сюрпризов — Бетербиев задолго до боя считался фаворитом, — то наполнение поединка было сюрпризом. Дайнес, которому в открытой форме на пресс-конференции до шоу говорили, что он аутсайдер, сумел навязать равный бой непобедимому чемпиону. После экватора поединка, Дайнес вообще, казалось, перехватил инициативу, но сказался класс Бетербиева. Хотя сам Артур уже после боя рассказал, благодаря чему он смог добиться победы.

— Я рад, что всё закончилось. Самая длинная подготовка для моего тренера. А у него много боёв было, у меня-то всего 16.

Некоторые люди говорили, что он (Адам Дайнес — прим. ред) андердог. Во-первых, это нетактично. Такие вещи нельзя говорить, ни ему, ни мне. И мне приходилось бороться с тем, что он аутсайдер. Я постарался сделать всё, хотя получилось не на 100%.

Сегодня сильных удивлений не было. Хотя у меня много чего не получилось. Может быть, сказался часовой пояс — первый бой в России. Я начал работать в начале боя, и всё закончилось. После девятого раунда мне тренер говорит: «Хватит спать». Я про себя думаю: «Все эти раунды я спал что ли?», — рассказал журналистам Артур Бетербиев после победного боя.

Артур Бетербиев победил техническим нокаутом Адама Дайнеса в 10-м раунде и сохранил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На пресс-конференцию Бетербиев пришёл с огромным синяком на пол лица. Это лишнее доказательство того, что Дайнес сумел навязать непростой бокс чемпиону мира. Но Артур рассказал, что синяк появился не после тяжёлых ударов Дайнеса.

— Синяк не от того, что он попал. Он головой ударил или локтём, я помню этот момент. Он ещё посмотрел на меня потом, наверное, подумал, что попал.

Бывает такое. Я боксом занимаюсь, а не балетом, чтоб у меня лицо было нормальным, — иронично ответил Бетербиев. — Я придерживаюсь философии: если всё хорошо закончилось — значит всё хорошо.

Напомним, что Артур Бетербиев дрался в России впервые. До боя с Адамом Дайнесом была лишь плодотворная любительская карьера. Все 15 боёв на профессиональном ринге чемпион WBC и IBF провёл за океаном. По словам самого Бетербиева, бой в России накалывал определённый отпечаток и дополнительную ответственность, которая могла мешать. После победы, Артур рассказал, как справился с давлением родных трибун.

— Драться в России хорошо. Просто бой был сумбурный. Может, из-за перерыва, конечно.

Я благодарю всех, кто был задействован в этом. Я заскучал, много времени прошло с последнего боя. А в России вот сумели всё организовать.

Я считаю, что я с трудностями справился на 65%. Это очень сложно. В Америку и Канаду не приезжают столько людей, чтоб поддержать. Здесь в первых рядах сидят твои знакомые, близкие, родные. Ну на 65% справился, — заверил Бетербиев.

Самый популярный вопрос Бетербиеву: что дальше? Артур мечтает об абсолютном чемпионстве, а общественность сватает ему Сауля «Канело» Альвареса.

— Постараемся быть готовым к тому, что приготовила нам судьба. Я люблю тренироваться. Если помимо защиты моих поясов будут ещё предложения, мы их рассмотрим.

До того, как мы подписали контракт с Гвоздиком, я не смотрел ни один его бой. Я фанат своего дела, но не фанат бокса. Не очень много смотрю бои, не знаю, что там сейчас в рейтинге.

Канело? Я же не отказываюсь от этого. Канело крутой боксёр, но это не преграда к тому, чтоб выйти с ним в ринг. Наоборот, это определённый стимул.

Я подгоняю вес сам, как делал это в любительском боксе. Если начну готовиться с диетологом, то могу выступить и до 76 килограмм, почему нет?