Госсекретарь США решил взять кураторство над Генсеком ООН

Блинкен "отчитал" Гутерреша по телефону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце прошлого года по инициативе и при поддержке России в Дамаске прошла Международная конференция по содействию возвращению сирийских беженцев. Делегации из 27 государств, в том числе Китая, Ирана, Ливана, ОАЭ, Омана и Пакистана, а также представители ООН обсуждали, как вернуть на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.

Проблема беженцев - одна из главных угроз безопасности Евросоюза, но западные страны во главе с США проигнорировали конференцию в Дамаске. И их мотивы были очевидны: нежелание поддержать важную российскую инициативу, которая способствует укреплению политического веса Москвы в регионе, и противодействие международному признанию правительства Асада. К тому же именно эти страны и раздували «сирийский пожар». Несмотря на западный бойкот, конференция в целом была успешной и создала основы для дальнейших усилий по решению проблемы сирийских беженцев.

С тех пор в США сменился президент. От «опытного» Байдена, в отличие от прямолинейного Трампа, как предсказывали аналитики, следовало ждать более прагматичного подхода к международным делам, в том числе к ситуации на Ближнем Востоке. Но Байден, похоже, заткнет за пояс Трампа по части прямолинейного проламывания своих интересов. И его хамство в адрес российского президента - лишь один эпизод.

На днях в столице Аляски Анкоридже на встрече с китайскими коллегами госсекретарь США Блинкен позволил себе уже в приветственном слове оскорбить гостей, высокомерно отчитав их за «плохое» поведение. А месяц назад, как выяснилось, он в таком же духе пытался воспитывать Генсека ООН Гутерреша: в телефонном разговоре с ним американец выразил недовольство тем, что Генсек никак не противодействует присутствию России в Сирии.

США возмущены, что русские не только не поддерживают американские усилия по «демократизации» Сирии и урегулированию конфликта, но еще и укрепляют свои позиции в этой стране, в том числе за счет военного присутствия. Чтобы пресечь зловредную самодеятельность Гутерреша, американский госсекретарь жестко запретил учреждениям и структурам ООН принимать в дальнейшем участие в конференции по беженцам, поддерживаемой Москвой. А на случай, если Генсек недостаточно усвоил урок, Блинкен потребовал он него впредь не принимать решения по этим вопросам без согласования с администрацией США.

Демократия на марше. Правда, военном. Сами уходить из Сирии американцы не собираются. Даже из Афганистана обещанный Трампом к 1 мая вывод войск США не состоится - Байден решил повременить до осени.

Но незаконное военное присутствие американцев в Сирии явно уже не выглядит столь вызывающе на фоне желания госдепа США «командовать парадом» в Объединенных Нациях. Когда Совбез ООН отказался поддержать вторжение в Ирак, администрация Буша-младшего решила просто игнорировать эту организацию. Администрация «крутого» Байдена решила иначе - взять ее под уздцы, чтоб исключить любую самодеятельность.