Байден вмешивается во внутренние дела Германии

Ссылаясь на умозаключения президента, Госдеп США в очередной раз требует прекращения строительства «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все участники строительства газопровода «Северный поток – 2» обязаны немедленно выйти из проекта. В противном случае их ожидают санкции со стороны США.

Свои угрозы Блинкен подкрепил исключительно соображениями своего руководства, а именно президента Байдена.

- Как заявил президент США, “Северный поток-2” – невыгодная сделка для Германии, Украины и наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы. Государственный департамент отслеживает усилия по завершению строительства. – говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Утверждение о невыгодности сделки в ФРГ уже расценили как вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного европейского государства.

Пока же Госдеп занимается сбором и проверкой данных обо всех компаниях, принимающих участие в строительстве.

Отношение к «Северному потоку – 2», пожалуй, единственное, что не изменилось в США с уходом Трампа и приходом Байдена. Белый дом упорно пытается доказать миру, что проект, после завершения которого российский газ будет идти напрямую в Европу, плохой во всех отношениях и представляет угрозу для Германии, Украины и других европейских союзников США.

В Госдуме, комментируя заявление Блинкена, призвали США сменить тональность разговора и откровенно признать, что единственной целью борьбы с газопроводом является заинтересованность Соединенных Штатов в европейском рынке газа.