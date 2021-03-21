За рулем была собака: в США расследуют необычное ДТП

При аварии никто не пострадал Фото: facebook.com

В американском городе Стерджен-Бэй (штат Висконсин) произошло довольно заурядное ДТП – джип на небольшой скорости врезался в здание. Полицейские, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, с удивлением обнаружили в водительском кресле автомобиля… австралийскую овчарку.

Оказалось, что владелец собаки припарковал машину на заправке и отправился за покупками. Верный пес, австралийская овчарка по кличке Кэлли, тут же заняла хозяйское место. Когда мужчина вернулся к месту парковки, автомобиля там не оказалось – уже стоял, упершись бампером в здание художественного музея Pearl of Door County.

Правоохранители полагают, что собака случайно задела рычаг переключения скоростей, заставив машину тронуться с места.

К счастью, на пути джипа не оказалось ни прохожих, ни других машин и пострадавших в ДТП нет – собака отделалась легким испугом, а вот владельцу теперь придется заняться ремонтом.

«Мы с Кэлли очень рады, что никто не пострадал», – заявил хозяин собаки. И добавил, что теперь его овчарка лишилась водительских прав навсегда.

Фотографии с места происшествия опубликовал музей на своей странице в Facebook. Комментаторы поинтересовались, проверили ли собаку с помощью алкотестера и высказали предположение, что звонок владельца джипа в страховую компанию станет самым странным из всех.