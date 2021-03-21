Жители Тайваня массово меняют свои фамилии из-за суши

Никто не ожидал такой реакции на рекламную акцию Фото: Shutterstock

Национальные блюда японской кухни – суши и сашими - в ресторанах Тайваня стоят недешево. Порция популярной «Филадельфии» или «Калифорнии» стоит, если перевести тайваньский доллар на российский рубль, около тысячи.

Чтобы привлечь внимание посетителей к суши, сеть местных ресторанов Akindo Sishiro запустила рекламную акцию. Тайваньцам с фамилией «Лосось» предложили есть блюда японской кухни бесплатно в течение двух недель, именно столько длится акция.

«Сеть ресторанов обещала бесплатные суши каждому из своих клиентов, чьи имена включали иероглифы и , что означает «лосось» на китайском языке», - говорилось в рекламном предложении рестораторов.

За счет заведения счастливчик может накормить еще пятерых своих друзей.

Возможность бесплатных обедов на Тайване вызвала бум среди местного населения: люди стали штурмом брать префектуры с просьбой изменить свою фамилию. За первые три дня с начала старта акции подано более 150 заявлений.

Чиновники называют происходящее «лососевым хаосом». И призывают одуматься: ведь акция длиться всего две недели, а с фамилией «Лосось» придется ходить всю оставшуюся жизнь.

Но жители острова настроены оптимистично. Одни говорят, что всю жизнь мечтали сменить фамилию и не намерены упускать выгодный шанс. Другие же открыто признают, что, как только съедят свою порцию суши, то вернуться к прежним ФИО.

Но по закону Тайваня менять личные данные в течение жизни можно только три раза, пишет Taipei Times.