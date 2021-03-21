Британцы напуганы: по небу с гулом пролетел болид

Жители британских Сомерсета и Дорсета сообщили, что около 3 часов дня услышали сначала сильный гул, а затем что-то похожее на отзвуки сильного взрыва. Фото: СОЦСЕТИ

Жители британских Сомерсета и Дорсета сообщили, что около 3 часов дня услышали сначала сильный гул, а затем что-то похожее на отзвуки сильного взрыва. Во многих домах задрожали стекла.

Соцсети переполнились сообщениями:

- Стекла в моей теплице зазвенели и готовы были выпрыгнуть из рам.

- Утки, живущие в моем дворе, сильно испугались. Что-то заставило их подпрыгнуть, после чего мы услышали сильный грохот.

- Весь мой дом затрясся. Мы решили, что это землетрясение, и, схватив детей, выбежали на улицу.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что произошедшее никак не связано с военными учениями или полетами реактивных самолетов. Сейсмологи заявили, что не фиксировали какой-либо активности земной коры.

Через несколько часов водитель одного из такси поделился записями своего видеорегистратора. На них видно, что по ясному небу стремительно проносится яркий неопознанный объект.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что произошедшее никак не связано с военными учениями или полетами реактивных самолетов. Фото: СОЦСЕТИ

Астрономы считают, что это был болид – небольшое небесное тело, взрывающееся при попадании в атмосферу Земли. И что жителям Дорсета и Сомерсета в определенной степени повезло, т.к. размеры болида, в отличие от метеорита, не такие больше, и болид полностью сгорел, а не бомбардировал своими обломками землю.

В феврале этого года ученые обнаружили на западе Британии 300-граммовый обломок метеорита, который вызвал похожий переполох.

Целый метеорит в последний раз был найден в королевстве в 1991 году. Он упал в саду жилого дома.

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