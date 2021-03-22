Лестница-чудесница для генсека, утренняя звезда Альфа-банка, закат реального сектора, непристойный Целуйко, русский с евреем – братья навек

Крайне затрудненное поднимание президента США Байдена по трапу самолета, произвело на многих сильное впечатление. Фото: EAST NEWS

Крайне затрудненное поднимание президента США Байдена по трапу самолета, произвело на многих сильное впечатление. Если бы такое было на ровной земной поверхности – там способ был бы известен. Высаживаясь на африканский берег, Г. Ю. Цезарь оступился и упал. Но не растерялся. Обхватив руками прибрежный песок, он воскликнул: "Ты в моих руках, Африка!". Так находчивый Цезарь обратил дурное предзнаменование в благоприятное.

Но риск совершить кувыркание с лестницы – что же тут воскликнешь, кроме слов, оскорбительных для общественной нравственности?

Тут правильнее обратиться к опыту не Г. Ю. Цезаря, а Л. И. Брежнева. Генсек ЦК КПСС к старости испытывал такую же слабость в членах, что и президент США. Поэтому для удобства его авиаперелетов хотели придумать лестницу-чудесницу, т. е. самобеглый трап-эскалатор. К сожалению, застойная экономика СССР не справилась с заданием. Трап выходил слишком тяжелым.

Но сорок лет спустя, когда промышленность композитных материалов, да еще и с нанопружинами, сделала огромные успехи, построить легкую лестницу-чудесницу не представляет проблемы. Тем более в Америке – стране неограниченных возможностей. Предприниматель Илон Маск, собирающийся лететь на Марс, тем более соорудит такую земную лестницу – только команду дай (и денег много).

Если же с лестницей-чудесницей все равно ничего не выйдет, можно обратиться к другой стороне брежневского наследия: в последние годы Л. И. Брежнев передвигался преимущественно на литерных поездах. Покойно, комфортно, а когда меняют паровоз, можно на перроне произвести встречу с местным партхозактивом – худо ли? Так бы и Байдену, тем более, что это можно будет подать, как озеленение транспорта.

Но не только со старыми случаются всякие чудеса, с малыми это также бывает. Пресс-служба Альфа-банка сообщила, что кредитная организация взяла А. Т. Валеева (сценический псевдоним "Моргенштерн") на должность директора по работе с молодежью и сразу выдала ему твердое задание: привлечь не менее 100 000 новых клиентов. "Да, Моргенштерн -- самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших", -- отметил директор по маркетингу и коммуникациям т. Гиязов.

После альфовских кадровых решений рекламные лица других банков стали выглядеть на редкость благообразно. Например, работающего на другой банк пустьговорящего А. Н. Малахова, раньше оценивали неоднозначно, однако, на фоне Алишера Тагиевича он выглядит совершенно божественным старцем. Во всякому случае, на челе А. Н. Малахова не начертано число зверя и он не поет: "А почему все так хотят мне отсосать?".

История банковской карьеры Моргенштерна лишний раз подтверждает правоту маркетолога К. Маркса, отмечавшего, что порой этикетка обманывает не столько покупателя, сколько продавца. Заставит ли юношей декадентский образ нового директора нести в подвалы "Альфа-банка" кучи злата – большой вопрос. Иной молодой человек хотя и сер, да ум-то у него не черт съел. Но «Альфабанк» А. Т. Валеев развел мастерски, что и подтверждает его репутацию креативного маркетолога.

Хотя, возможно, мы чего-то не знаем. Многосторонний предприниматель О. Ю. Тиньков уверенно предсказывает, что через пять лет список богатейших людей России будет возглавляться П. В. Дуровым, Н. Н. Сторонским и бр. Бухманами. Вероятно, Тиньков познал столь перспективных людей в Лондоне, где они и живут, работая на благо России: Сторонский – финансовый спекулянт, а бр. Бухманы развивают игорное искусство. Что же до стальных, нефтяных, строительных королей, главенствующих в списке "Форбса" сейчас, - то по мнению Тинькова, они устарели и их песенка спета.

Конечно, и прежде бывали подобные блестящие карьеры. А. С. Пушкин писал ровно о бр. Бухманах: "В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства".

Но в прежние отсталые времена славный Чекалинский вряд ли возглавил бы список "Форбс". Однако, прогресс не стоит на месте, и к 2025 г. онлайн-умельцы вынесут всех нынешних богатеев на свалку истории.

Впрочем, дома новы, но предрассудки стары. Чем более передовые рубежи в науках берет ВШЭ, тем более сильны обидные слабости преподавателей славного ВУЗа. Студентка Даша сообщила, что китаист, преподаватель Школы востоковедения М. С. Целуйко делал ей "Неуместные приглашения в ресторан. Кроме того, решающим шагом с его стороны, после которого Даша обратилась на факультет, стала фраза: "Даша, может вам вовсе и не нужно мужское внимание, может вам надо, чтобы я посадил вас к себе на колени и сказал: Даша, ты такая красивая, что аж <нефритовый стержень> стоит".

Администрация ВШЭ, однако, возразила, что "Неподобающее поведение не нивелирует достоинств преподавателей в своих сферах". Очевидно, имелось в виду, что при нынешнем развороте России на Восток специалисты-китаисты приобретают особенную ценность и с ними приходится носиться, как с ядерными физиками после 1945 г. Даже закрывая глаза на нефритовые стержни.

И правильнее было бы заняться безобразником Целуйко не активисткам METOO, но значительно более боевитым активистам-ветеранам. Занявшись певицей Манижей они уже установили (и СК известили), что "Учитывая этноконфессиональную принадлежность композиторов музыкального сопровождения этого сценического номера (Ори Авни и Ори Каплан) сценический номер М. Д. Сангин (Манижи) "Russian Woman" объективно направлен так же и на дестабилизацию русско-еврейских и христианско-иудаистских отношений, провоцирует и возбуждает религиозные и национальные рознь, ненависть и вражду между русскими и евреями".

Сценические номера "Руское поле" (музыка – Ян Абрамович Френкель, слова – Инна Анатольевна Гофф) и "Москва златоглавая" (музыка – Соломон Секунда, песня называлась изначально "А идише мейделе") тоже были созданы мастерами не совсем титульной национальности, но рознь, ненависть и вражду между русскими и евреями они вроде бы не возбудили.

Посмотрев на такой гевалт, В. В. Путин решил на выходные удалиться от мирской злобы и прогуляться глухой, неведомой тайгою. На его месте так поступил бы каждый.