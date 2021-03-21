Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева: что известно об уголовном деле

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают во взяточничестве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дверь в кабинет губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева отворилась без стука. За следователем в черном пальто молча вошли бойцы спецподразделения Росгвардии в полной боевой выкладке, заняв позиции у окон. Ивану Белозерцеву предъявили постановление об обыске... Очередной крупный политик оказался замешан во взяточничестве.

Задержание Белозерцева произошло в минувшую субботу, 20 марта, в обстановке строгой секретности. К утру воскресенья первые слухи об этом просочились в местную прессу. Дескать, губернатора подозревают в том, что он создал условия для получения госконтрактов компаниями своих двух сыновей. Ближе к полудню с официальным заявлением выступило Главное следственное управление СК. Речь идет об уголовном деле сразу по двум статьям - получение взятки в особо крупном размере и дача взятки в таком же объеме. Брал, как полагает следствие, губернатор. А давал - Борис Шпигель, глава группы фармацевтических компаний «Биотек», и «другие лица». В пензенской прессе сообщают о шести задержанных.

По материалам дела, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил через посредников от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки деньгами и ценностями на сумму, превышающую 31 млн рублей.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотек» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», - говорится в официальном заявлении Следственного комитета.

По делу проведены обыски на рабочих местах и по месту проживания подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлены обвинения. Суд определит меру пресечения. Следствие, разумеется, настаивает на заключении под стражу.

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