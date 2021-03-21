Теннисист Аслан Карацев попадет в число сеяных на «Ролан Гаррос»

Россиянин в Дубае выиграл свой первый крупный турнир. Фото: EPA/TASS

Теннисная сказка продолжается. Совсем недавно Аслана Карацева, болтавшегося во второй сотне мирового рейтинга, знали только специалисты. А теперь за его успехами следят болельщики всего мира, и особенно из России.

Первый раз Карацев выстрелил на недавнем чемпионате Австралии. 27-летний теннисист на первом же своем турнире Большого шлема сенсационно, через квалификацию, добрался до полуфинала, где проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу. И вот Аслан закрепил свой успех, показав, что он не какой-то там выскочка, а вполне состоявшийся игрок.

Карацеву просто долгое время не везло со спонсорами, тренерами, да и травмы не отпускали. Но вот этой зимой его включили в состав сборной России на ATP Cup, который проходил перед Australian Open, и теннисист расцвел. Потренировался с Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым, который назвал Аслана «нашим тайным оружием», и начал свое восхождение.

После полуфинала Australian Open Карацев стал уже 42-м в мировом рейтинге. А после вчерашней победы на АТР-500 в Дубае он прыгнул на 27-ю строчку мирового рейтинга, что сделает его сеяным уже на ближайшем турнире Большого шлема «Ролан Гаррос».

Любопытно, что в полуфинале в Дубае Карацев обыграл своего более опытного партнера по сборной России Андрея Рублева (6:2: 4:6; 6:4), прервав его уникальную серию побед на турнирах ATP-500 из 23 матчей. А в финале Аслан разгромил Ллойда Харриса из ЮАР (6:3; 6:2).

Но главное, что теперь наши игроки рулят в теннисном мире. Две недели назад в Роттердаме титул завоевал Андрей Рублёв, на прошлой в Марселе победил Даниил Медведев, и вот теперь Карацев. Да и в мировом рейтинге ребята все выше.

Рейтинг АТП (со следующей недели)

1 Новак Джокович (сербия) – 12 008

2 Даниил Медведев (Россия) – 9940

3 Рафаэль Надаль (Испания) – 9 670

4 Доменик Тим (Австрия) – 8 625

5 Стефанос Циципас (Греция) – 6 950

6 Роджер Федерер (Швейцария) – 6 375

7 Александр Зверев (Германия) - 6 070

8 Андрей Рублев (Россия) – 5 101

9 Диего Шварцман (Аргентина) – 3 640

10 Маттео Берреттини (Италия) 3 453…

22 Карен Хачанов (Россия) – 2 200…

27 Аслан Карацев (Россия) – 1 888…

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