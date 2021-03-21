Преступлений, совершаемых мигрантами в России, стало больше

МВД опубликовало статистику за первые два месяца этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом выглядит она вполне пристойно. Общее количество преступлений снизилось на 5,5 процентов. Разбоев стало меньше на 18 процентов, грабежей - на 27, квартирных краж - на 33, угонов - на 42.

Но если брать частности, то видно, как у преступного мира поменялись приоритеты. Количество злодеяний в общественных местах действительно постоянно снижается, но, судя по статистике, преступность «мигрирует» в виртуальную сферу. И пока силовикам противопоставить этому нечего. За два месяца этого года зарегистрировано на 29,4 процентов больше IT-преступлений. Из них с использованием Интернета – на 48,3% больше, при помощи мобильной связи – на 32,6%. Если в январе-феврале 2020 года удельный вес преступлений в IT-сфере составлял 19,3%, то за первые 2 месяца текущего года он увеличился до 26,3%.

В принципе, статистику этих двух месяцев можно объяснить «побочными эффектами» пандемии. Мир меняется, многие сферы ушли на «удаленку», потому и квартирных краж стало существенно меньше. Массовые мероприятия были отменены, карантинные ограничение сказались и на криминогенной ситуации в общественных местах.

Подстраиваются под новые реалии и мошенники, разводя своих «клиентов» дистанционно».

Повлияла пандемия и на количество преступлений, совершаемых мигрантами. Это повышение прогнозировалось, ведь из-за закрытия целых сфер экономики, работу теряли тысячи человек, приехавших в Россию на заработки. В итоге этот показатель вырос на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.