Экспортные пошлины на вывоз российского зерна за границу стали действовать в России с 15 февраля – сперва они составляли 25 евро за тонну пшеницы, а уже с 1 марта были повышены до 50 евро за тонну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспортные пошлины на вывоз российского зерна за границу стали действовать в России с 15 февраля – сперва они составляли 25 евро за тонну пшеницы, а уже с 1 марта были повышены до 50 евро за тонну. Кроме того, с 15 марта вступили в силу аналогичные пошлины на вывоз кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро за тонну). Наконец, последнее нововведение – со 2 июня будут действовать «плавающие пошлины», которые будут меняться каждую неделю в зависимости от колебаний цен на зерно на мировых рынках.

Цели для принятия таких решений вроде бы благие – снизить цены на внутреннем рынке (чем невыгоднее продавать заграницу, тем больше пшеницы будет торговаться внутри России) и таким образом, подморозить процесс удорожания хлеба. Да и бюджету будут дополнительные доходы. Но, как водится, гладко такие процессы идут только на бумаге. Во что, на самом деле, выльются российскому аграрному сектору экспортные ограничения «Комсомолке» рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Как поделен мировой рынок зерна

- Введение пошлины серьезно подпортило имидж России как надежного мирового поставщика — покупатели хотят быть уверены, что смогут купить зерно в России сегодня, завтра и послезавтра, но на фоне скачков в регулировании уровень доверия к такому экспортеру снижается, - говорит Корбут. - Конкуренты же не дремлют, и первый звоночек уже прозвенел. Когда на последнем тендере Египет закупал 360 тысяч тонн пшеницы, весь тендер выиграла более дешевая румынская пшеница, потому что мы утрачиваем конкурентоспособность. Свято место пусто не бывает, и сейчас к этим нишам вовсю присматривается Франция, на будущий сезон более активно будет выходить Украина.

Конечно, разом потерять свои позиции на мировом рынке мы не сможем, уверен представитель Зернового союза. В прошлом году Россия заняла первое место по экспорту пшеницу, причем с большим отрывом от других стран.

- Пока можно говорить, что будет явный тренд на снижение нашего присутствия на мировых рынках, - отмечает Корбут. – Но в 2021 году мы еще не увидим значимое влияние введенных пошлин на производство. Урожай текущего года в России предопределен: сельское хозяйство — штука длинная, соответственно, все ресурсы, все планы по производству уже составлены и заложены, резко перестроиться не получится. А вот на 2022 год сельхозпроизводители посмотрят более внимательно — что им сеять, чтобы было выгодно. И те культуры, на которые введены ограничения, становятся зоной риска, их производить становится малоперспективно.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

От чего зависит цена хлеба

При этом необходимо помнить, что в России производят зерна больше, чем мы сами готовы потреблять. Поэтому без динамичного экспорта посевы будут неизбежно сокращаться, говорит эксперт.

Еще одно негативное следствие: у наших аграриев из-за этого упадут доходы, - объясняет Корбут. – 80% от экспортной цены — прямой доход крестьянина. И он вкладывал эти деньги в производство, приобретение техники, удобрения, семена — в экономику страны. Теперь он будет получать меньше, значит, меньше будет вкладываться в перечисленное. Такие действия не прибавляют оптимизма сельхозпроизводителям, потому что по факту разговор идет так: работать можно, а много зарабатывать тебе нельзя.

Повлияет ли решение правительства на хлебные цены внутри России? В Зерновом союзе считают, что не очень. В ценнике батона доля затрат на пшеницу составляет всего 12-15%. Остальное — это работа мукомола, пекаря, транспорт, коммуналка, энергия, оптовики, наценки торговых сетей. Поэтому гораздо больший эффект на сдерживание цен имеют «ласковые разговоры» региональных властей с хлебозаводами, говорит Корбут. Обычно удается убедить их не поднимать цены на социальные сорта. Правда, при этом страдает качество: дешево и хорошо это почти всегда антонимы.