Вратарь Юрий Дюпин: «Рассказал, что в 14 лет попробовал алкоголь, переврали - бухал»

Юрий Дюпин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Один из дебютантов нынешнего созыва сборной России Юрий Дюпин. У вратаря «Рубина» была сложная карьера, он бросал футбол, потом возвращался, играл за команды из низших лиг и только к 33 годам впервые попал в национальную команду. Об этом и спрашивали новичка журналисты на сборах в Сочи.

- Вы дебютант в сборной в 33 года. Как думаете, ощущения разные с теми дебютантами, кому 18-19 лет?

- Примерно ощущения одинаковые. Мне полегче, потому возраст повыше. Эмоции все равно сильные. Сборная - мечта детства, но нужно уже успокоится, чтобы почувствовать себя здесь как дома.

- Один возрастной футболист, получивший вызов в сборную, сказал: ну все, главное теперь форму с гербом домой забрать на память, а на поле выходить уже необязательно. А у вас какой настрой?

- Слышал я такую байку. Там только не про форму, а про фото в форме сборной было. Нет, у меня задача почерпнуть побольше он Антохи Шунина, он Гинтараса Стауче, получить опыт и становиться еще сильнее и вызываться чаще в сборную.

- Тут в чемпионате Испании вратарь на 94 минуте пошел к чужим воротам, забил гол и добыл для своей команды ничью. У вас такие мечты так же забить тоже были?

- Да я один раз даже ходил на 94-й минуте и почти забил. Мы играли с «Тосно», проигрывали 0:1, был угловой, и я пошел в чужую штрафную. Пробил головой, мяч в двух сантиметрах от штанги прошел. Попал бы – был бы гол, там вратарь уже был отыгран.

- Совсем недавно вы вытащили пенальти от Артема Дзюбы. Успели с ним обсудить?

- Да, подкалывали друг друга. Вчера на тренировке он взял реванш – пробил пенальти, забил.

- В интернете ходят истории про то, что вы в свое время, прежде чем вернуться в футбол, очень сильно пили…

- Да не. Только скажи чего-нибудь корреспонденту, там уже через три человека настолько все переврут. Было давно интервью, где я говорил, что в 14 лет впервые попробовал алкоголь. А они уже сказали, что я бухал. Меньше нужно верить пабликам в интернете. Можно найти то интервью, я там не говорил, что жестко пил и бухал до 15 лет.

- Есть у вас какой-то ориентир в карьере, вратарь на которого вы равнялись?

- В детстве было много кумиров. Ван дер Сар мне нравился. Трансляций в моем детстве не было особо. Там больше в журналах смотрели. По настрою, по накалу мне Оливер Кан нравился. Но я больше на полевых игроков равнялся. У меня вся комната постерами была заклеена. Роберто Карлос – я на его мышцы смотрел и думал, мне бы такие, я бы по мячу так лупил!