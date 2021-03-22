«Свежие или годные? Какие сладости вы выбираете»

Весна – пора пробуждения любви, романтики и красивого ухаживания, которое без сладостей и шоколада невозможно. Известно же, что шоколад стимулирует выработку гормона счастья – эндорфина. Поэтому молодой человек с коробкой шоколадных конфет в руках имеет больше шансов на успех – это факт. Словом, согласно опросу, мы с удовольствием лопаем шоколад и, конечно, предпочитаем то, что повкуснее да посвежее – в этом чистосердечно признались 62% респондентов.

На вопрос: «Согласны ли вы, что вкус свежих изделий (шоколадных) отличается от вкуса тех, срок годности которых подходит к концу?» – большинство (70%!) ответили утвердительно. И многие из нас, как выяснилось, смотрят на дату окончания срока годности – аж 77%. Более того, эта цифра могла бы быть еще выше, если бы все не упиралось во время – мы по магазинам бегом носимся быстрей-быстрей и не всегда вчитываемся в этикетки.

К тому же «не всегда приходится выбирать» – так объяснили еще 19% опрошенных. Люди частенько вынуждены брать то, что в данный момент продается в ближайшем к дому магазине или гипермаркете. Не все могут себе позволить роскошь добраться до спецмагазинчика при фабрике-производителе, хотя о таких точках любителям сладенького известно. И все-таки в фирменных магазинах при кондитерских фабриках постоянно «отоваривается» 25% опрошенных. Это фанаты свежего шоколада, истинные гурманы, которые считают, что «мы не настолько богаты, чтобы пить плохое вино». И «добывают» только самый свежий шоколад.

А если покупка производится все же в обычном универсаме, то покупатели все равно принюхиваются и присматриваются к товару, мол, «вкусное всегда приятно пахнет». Так выбирают шоколадную продукцию 42% участников опроса. Различает вкус свежих изделий опять-таки основное большинство респондентов – 91%. И особенный аромат свежего шоколада отмечают почти 50% сладкоежек.

Резюме: россияне обладают хорошим развитым вкусом и выбирают лучшее и самое свежее лакомство для себя и в подарок другим. Они, может быть, не часто себе это позволяют, но лучше пореже, да посвежее – зато больше удовольствия!

Посмотреть опрос: https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/kakie-sladosti-vy-vybiraete