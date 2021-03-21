Почти не создал проблем: Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль затихает

Проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль затихает Фото: REUTERS

Вулкан Фаградальсфьяль, напугавший первым за 800 лет извержением не только исландцев, но и европейцев в минувшую пятницу, оказался не таким страшным и уже затихает. Несмотря на близость к островной столице Рейкьявику (40 километров) и прямую видимость из Кефлавика, главного аэропорта страны, гора «отделалалсь пшиком» — наибольшую проблему создали выбросы газов из трещины в горе.

Живущих неподалёку исландцев просто попросили пару ночей не открывать ночью окна. В качестве компенсации за временный сильный запах серы они смогли полюбоваться необычной красной подсветкой облаков, которую дали несколько небольших фонтанов лавы. Сейсмическая активность едва превысила 3 балла по шкале Рихтера.

Вулканического пепла Фаградальсфьяль тоже дал всего ничего, поэтому его влияние на полеты гражданской авиации также прогнозируется минимальным. В общем, до извергшегося почти 11 лет назад Эйяфьятлайокудля, прервавшего авиасообщение на две недели во всей Европе, нынешнему источнику беспокойства очень далеко во всех проявлениях.

Фото: REUTERS

Выходит, всё почти по Гегелю: история повторяется дважды — сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. А что ещё ждать от Фаградальсфьяля — живописного труднодоступного холма высотой в 385 метров? — шутят местные блогеры.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS