"Нашедшему дадим 200 тысяч": певец Роман Жуков рассказал о сбежавшем из его дома кенгуру

Слух о том что пятимесячная кенгуру по имени Маша сбежала из загородного дома певца Ромы Жукова, молниеносно облетел всю округу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже третьи сутки подмосковная Давыдовка стоит на ушах: неравнодушные местные жители ищут кенгуру. Слух о том что пятимесячная кенгуру по имени Маша сбежала из загородного дома певца Ромы Жукова, молниеносно облетел всю округу. Поначалу это казалось шуткой, но потом сам певец подключился к поискам и развеял все мифы. Кенгуру действительно была.

- Ко мне в гости пришел мой концертный директор Павел. Раньше он работал в Воронежском цирке. Про то, что у него есть кенгуру, я знал. Но это впервые такое случилось, что он ко мне с Машей пришел. Ей всего полгода. Она носилась по дому, а потом просто пропала, - рассказала в интервью "КП" Рома Жуков.

По словам певца, первые сутки они активно икали Машу по всему коттеджному поселку.

- Потом решили дать объявление. Нашедшему - вознаграждение 200 тысяч рублей, - добавил Рома Жуков.

Животное пропало 19 марта, и до сих пор никаких зацепок.

- На улице не лето и мы надеемся, что ее кто-то нашел и приютил. Но верните животное хозяину, - обратился к нашедшим кенгуру Рома Жуков.

Напомним, о пропаже кенгуру ранее сообщил ее хозяин. По словам Павла, это цирковое животное.