«Во всем виновата Америка»: губернатор Пензенской области часто попадал в неоднозначные истории

Губернатор Пензенской области часто попадал в неоднозначные истории. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Скандальные истории есть в политической биографии любого большого начальника. Но губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оказывался замешанным в них чаще многих.

Чемодановка -США

Летом 2019 года фамилию Белозерцева полоскали в сетях в связи с бунтом в селе Чемодановка, жители которого долгие годы мучались от не очень приятного соседства с цыганским поселением. Тогда это местечко в Пензенской области прогремело на всю страну. Напомним, что 14 июня в селе произошла массовая драка – цыгане и русские сошлись стенка на стенку из-за того, что кто-то из «вольного народа» начал сально приставать в 12-летней девочке. Это стало последней каплей в чаше терпения чемодановцев, давно уже возмущенных поведением соседей. В драке был убит 34-летний Владимир Грушин. Хоронить парня пришло более 500 человек. Были задержания, разбирательства, обещания властей держать ситуацию под контролем и угрозы тронувшегося с места табора «вернуться и поджечь все дома». В тот же день жители Чемодановки всем миром вышли на улицу и перекрыли федеральную трассу М-5 в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.

Полиция, Росгвардия, начальство всех уровней – такого наплыва маленькая Чемодановка не видела никогда. Тогда же пообщаться с жителями приехал и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Над тем его выступлением перед народом еще долго потешались в сети. Белозерцев недвусмысленно обвинил в произошедшем … Америку, которая «тратит большие деньги не подготовку специальных людей».

-Они есть в каждом регионе, -сказал тогда губернатор. – И у нас.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Убери забор!

Или, вот еще. Про забор. А апреле прошлого года – об этом много писали местные СМИ- пензенский оппозиционер Альберт Герасимов «украсил» забор, окружающий дом губернатора надписью: «Белозерцев, убери забор! Это общественная дорога. Герасимов». И на РЕН-ТВ оппозиционер ходил жаловаться, что ограда губернаторского дома стоит на общей земле. После этого на канале вышел скандальный сюжет о захвате семьей Ивана Белозерцева муниципальной «тверди». Но губернатор внимания на претензии общественника не обратил.

Зато от вопроса о причастности к бизнесу по производству бордюров и тротуарной плитки, которое ему часто инкриминируют в связи с активной заменой в городе бордюрного камня, губернатору Белозерцеву отвертеться не удалось. Тему подняли на прямой линии в 2019 году.

- В то, что ни пью, ни курю, ни замечен в порочащих связей — в это охотно верят, - пришлось объясняться ему. - Хочу обратится к тем, кто верит в историю с бордюрным заводом. Дорогие друзья, если вы хотя бы на одну миллионную часть представите доказательства, что я или мои члены семьи имеют отношение к заводу, он будет вашим.

«В подобном «уважении» не нуждаюсь

Еще один одиозный случай, в котором фигурирует фамилия Ивана Белозерцева – совсем свежий. Это история про то, как в школе № 58 города Пензы родителей учеников принуждали покупать портреты Белозерцева и президента Владимира Путина, чтобы развесить их в школьных кабинетах. Знал ли об этом начинании сам Иван Александрович? Официально – нет. Губернатор Пензенской области осудил инициативу:

«Очень огорчен, - процитировала его слова в соцсетях пресс-секретарь областного правительства Дина Черемушкина.- Если это правда, и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении «уважения» к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю».

Тем не менее, случай оказался достойным шоу и острого языка Ивана Урганта.

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