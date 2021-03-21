Защитник «Спартака» Илья Кутепов: «Я готов играть на любой позиции»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В сборной России перед матчами с Мальтой, Словенией и Словакией сложилась такая ситуация, когда на поле могут появится те, чьи имена звучат не очень громко в российском футболе. Например, на Ризуане Мирзове в «Спартаке» поставили крест, а он в «Химках» теперь доказывает свой класс и уже оттуда вызывается в сборную. Схожая ситуация с Ильей Кутеповым. Опять же в «Спартаке» он прочно сидит в запасе. Но именно Кутепов на ЧМ-2018 был в основе сборной, а сейчас его пара с Джикией смотрится вполне конкурентно.

Так что игра с Мальтой 24 марта может превратиться в матч вторых шансов. Когда еще проверять варианты, если не сейчас? Но все равно, и к Мирзову, и к Кутепову вопросов у журналистов было много.

- Черчесов не объяснил, почему вызвал именно вас, несмотря на то, что обилия игровой практики не было? – спрашивали Илью Кутепова.

- Игровой практики не было, но это решение тренерского штаба, мне его никто не объяснял. Я приехал с удовольствием в сборную. Мне всегда здесь комфортно и уютно.

- Нападающие не почувствовали особую конкуренцию после вашего вызова? – тут уже был намек на то, что в Тедеско выпускал защитника Кутепова в нападение, когда надо было спасать матчи.

– Ха! это нужно у них спросить. Я готов играть на любой позиции! Но опыт в нападении не большой был. Пара ситуаций, пара моментов – не более того.

- Все помнят вашу на игру на ЧМ-2018. Насколько болезненно перенесли смену статуса из игрока основы сборной к запасному «Спартака»?

- Не могу сказать, что у меня был какой-то статус. В футболе все меняется быстро – сегодня ты основной, завтра запасной. Тут нет ничего удивительного.

- В сборной играет другой защитник «Спартака» Джикия. Насколько комфортнее играть с ним в паре?

- Конечно комфортнее, когда в сборной много ребят, с которыми ты каждый день работаешь в клубе, манеру которых ты знаешь. С Георгием комфортно, потому что мы сыграны в клубе. Но если придется с кем-то из ребят из других клубов выйти, проблем не будет.

У Мирзова ситуация чуть другая. В «Химках» - он король и лидер. Но полузащитник явно хочет большего. И его не оставляет желание вернутся в «Спартак» и там доказать свою силу.

- Дорога в сборную из «Химок» оказалась короче, чем из «Спартака»?

- Из «Спартака» в сборную попасть не получилось, поэтому делал все возможное, чтобы попасть из «Химок». Делал все для этого, верил. Получилось. Дальше надо работать и доказывать.

- То есть аренда к лучшему?

- Аренда к лучшему. Играл, мог показать свои качества. Конечно, я рассчитываю вернуться в «Спартак». Руки не опускаю. Хочется доказать, что я не просто так туда попал.