Марсианским колонистам грозит снижение интеллекта

Колонистов Марса поджидают неожиданные неприятности Фото: Shutterstock

Илон Маск развернул перед человечеством захватывающую картину освоения Марса. В горизонте ближайших пяти лет (Маск называет 2024 год, но это не точно) планируется отправка первой пилотируемой экспедиции на Красную планету. К 2050 году с помощью межпланетных кораблей Starship на соседнюю планету переправят 1 миллион колонистов. Первые переселенцы будут жить под стеклянным куполом, а тем временем ученые займутся терраформированием Марса, чтобы в перспективе превратить его в такую же комфортную планету для жизни, как Земля.

Технических барьеров на пути к реализации этой идеи становится все меньше. Испытания Starship демонстрируют хорошую динамику, инженеры Space X научили сверхтяжелую ракету взлетать и садиться, и продолжают лечить “детские болезни” своего детища. Однако с точки зрения надежности человеческого материала дело обстоит далеко не безоблачно.

Инженер Илон Маск Фото: REUTERS

НА МАРСЕ ХУДЕТЬ ПРОЩЕ

Космос это враждебная среда для человека. Пребывание за пределами Земли - тяжелое физическое и психологическое испытание для человека: там вас ждет смертельно опасное космическое излучение, отсутствие земной гравитации и привычной смены дня и ночи. А недавнее исследование команды психологов и специалистов по физиологии мозга из Университета Пенсильвании (США) при поддержке NASA и немецкого Института космической медицины обнаружило еще один барьер на пути колонизации человеком других планет. Выяснилось, что условия микрогравитации Марса не только снижают когнитивные (умственные) способности астронавтов, но и и пагубно отражаются на эмоциональном интеллекте - то есть на умении распознавать свои и чужие эмоции, а также управлять ими. Поскольку эмоциональный интеллект отвечает за способность налаживать отношения с людьми, то отсутствие сплоченности и взаимопонимания у марсианских первопроходцев может сыграть роковую роль для выживания колонии.

Исследователи провели интересный эксперимент, имитируя воздействие марсианской гравитации на психику человека. Известно, что сила тяжести на поверхности Марса значительно слабее, чем у нас на Земле. Человек весом 90 килограмм на Марсе будет весить немногим больше 30. Предполагаемая длительность первой марсианской экспедиции составляет три года, включая 14 месяцев полета туда-обратно. Все это время астронавты будут находиться в условиях микрогравитации.

Невесомость негативно влияет на когнитивные способности. Фото: Shutterstock

Я ЧЕРНАЯ МОЛЬ, Я ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ…

Известно, что обитатели МКС могут страдать от дезориентации в пространстве - это случается когда вестибулярный аппарат сообщает об одном положении тела, а зрительные рецепторы дают другую картину. Космонавты также могут испытывать иллюзию восприятия - искаженное или ложное восприятие окружающей действительности. Но в целом вопрос влияния микрогравитации на когнитивные способности человека малоизучен.

Этот пробел и решили восполнить исследователи. Однако, вместо того, чтобы отправить участников эксперимента в космос они уложили их... в постель! Дело в том, что смоделировать влияние микрогравитации можно и в земных условиях, например, если лежать на поверхности под углом в 6 градусов в положении “ноги выше головы”. Этот метод используется в космической медицине уже более 50 лет. По условиям нынешнего эксперимента участникам (их набралось 24 человека) предстояло провести в положении летучей мыши (то есть вниз головой) два месяца! Помимо этого 16 добровольцев ежедневно по 30 минут крутили на центрифуге (ускорение составляло от 1g до 2g), эта процедура использовалась, чтобы попытаться нейтрализовать неблагоприятные физиологические эффекты, вызываемые микрогравитацией.

Все это время добровольцы регулярно выполняли серию когнитивных тестов NASA, разработанную специально для космонавтов. Например, участникам в несколько приемов демонстрировали различные геометрические фигуры и надо было сравнить, какие фигуры в каждом раунде появлялись впервые, а какие они видели раньше. Таким образом оценивалась память на визуальные образы. В другом тесте - “Распознавание эмоций” - добровольцам демонстрировали фотографии профессиональных актеров с разным выражением лица и надо было выбрать правильный ярлык эмоции (счастливый, грустный, сердитый, испуганный и отсутствие эмоций). В общей сложности добровольцы выполняли десять тестов, которые оценивали состояние разных граней интеллекта.

Роботы смогут заменить человека на Марсе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПУСТЬ ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

Результаты тестов показали небольшое снижение когнитивных способностей. Нельзя сказать, чтобы добровольцы стали глупее - точность выполнения задач практически не изменилась. Однако скорость решения замедлилась, это значит, что марсианские колонисты будут дольше тупить, решая ту или иную проблему. Кроме того, участники эксперимента стали испытывать трудности с чтением эмоций на лицах людей. Причем, если умственные способности, снизившись в начале эксперимента, в дальнейшем оставалась на одном и том же уровне, то способность распознавать эмоции последовательно снижалась на протяжении всех 60 дней эксперимента. Добровольцы относились к окружающим все более предвзято: нейтральные и счастливые выражения лица все чаще воспринимались, как злые и недоброжелательные.

Все это может иметь фатальные последствия для колонистов, учитывая, что им придется не только быстро соображать и оперативно реагировать на всевозможные ЧП, без которых освоений чужой планеты невозможно. Пионерам Марса практически все время придется проводить друг с другом в тесном изолированном пространстве. И если видеть в товарище недоброжелателя, то шансы на выживания такого коллектива равны нулю.

Это исследование дает весомый аргумент сторонникам теории, что осваивать Марс разумнее роботами, нежели живыми людьми.