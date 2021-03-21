Унижение женщин «Холостяком»: Тимати спровоцировал скандал – звезды против борьбы девушек за мужей

Благодаря Тимати, восьмой сезон «Холрстяка» стали обсуждать даже звезды Фото: СОЦСЕТИ

Это весной воскресными вечерами в эфире восьмой сезон телепроекта «Холостяка». Этот сезон привлек больше чем обычно внимания зрителей и даже звезд – это все благодаря главному герою Тимати. Бизнесмен и музыкант, 37-летний Тимур Юнусов, человек богатый и известный, за его творчеством, жизнью и гражданским браком с моделью Анастасией Решетовой следит больше 16 миллионов подписчиков в социальных сетях. Недавно Тимати расстался с Решетовой и в конце года снялся в «Холостяке». С марта проект в эфире, а Тимати - в эпицентре обсуждения. Популярность проекта так подскочила, что до обсуждения шоу «снизошли» модные блогеры и другие звезды. Им выгодно обсуждать актуальные темы и шоу в провокационной манере – это дает цитируемость, большие охваты, привлекает новую аудиторию. Поэтому провокаций было так много, что продюсеры проекта этим воспользовались для пиара «Холостяка». Тимати разозлился и выступил публично: мол, семь сезонов всех формат «Холостяка» всех устраивал - а теперь заговорили об унижении женщин.

Смело высказалась о формате шоу блогер и телеведущая Регина Тодоренко: «Приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница. Девушек осматривают как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны: красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы. А с третьей стороны: как же хочется счастья для каждой из участниц проекта - чтобы не нужно было проходить несколько этапов смотрин, кастингов, ещё и публичных, чтобы обрести любовь». Блогер и актриса Анна Хилькевич тоже порассуждала на тему унижения женщин «Холостяком»: «Для меня это выглядит, как «смотрины», где нужно «продать» себя. Я не знаю точно, что чувствуют участницы, но мне было бы адски дискомфортно и унизительно…»

Личный архив

Критикой проекта умело воспользовались продюсеры «Холостяка» - и за сутки до выхода второй серии Тимати записывает видеообращение. Пару цитат: «Я уловил тонкие феминистические нотки в ваших публикациях. Каким образом и почему девушки в размере десять человек должны бороться за какого-то бородатого чувака? Это в корне неправильно - неужели они нашли себя на помойке, как они себя так ведут?» Тимати немного поиронизировал и закончил в той же манере: «Извините, что таким холостяцким форматом, я мог задеть столько чувств, привлечь к себе столько внимания».

Так что же пропагандирует «Холостяк»? Для кого опасен, а кому полезен формат шоу, кто из звезд прав в своих оценках популярного телепроекта, нужно ли его закрывать. На все эти вопросы kp.ru ответила психолог, основательница центра развития личности Владислава Петлер.

Почему смотрят шоу

Шоу «Холостяк» зацепило аудиторию, потому что это сказка - только интерпретированная под нашу реальность. В детстве мы читали истории о скромной милой девушке, которая достойно проходит множество испытаний и получает счастье, которое она заслужила. В неё влюбляется принц – вместе они живут долго и счастливо. Вывод из всех этих сказочных историй у девочек такой - у каждой есть все шансы, чтобы стать «принцессой». С этим посланием девочки и растут - борись за своё счастье, сделай так, чтобы принц выбрал тебя, будь лучшей. Вспомните ту же самую Золушку: с одной стороны - выбирает сам принц, но с другой - именно женщина делает все, чтобы завоевать его внимание.

Телепроект «Холостяк» воспроизводит сюжет сказок, запуская у девушек установки из детства. И если раньше они играли в принцесс и мечтали о принцах, сейчас - представляют себя на месте участниц и фантазируют, как могли бы завоевать сердце завидного холостяка.

Почему ругают

Кого-то может унижать факт, что девушки сами в открытую добиваются мужчину. Когда мы привыкли, что именно на мужчин возложена ответственность делать первый шаг. Но в условиях новой реальности грани стерты. В эпоху популяризации сайтов знакомств мы абсолютно безграничны в своём выборе: мы хотим все и сразу, мы хотим посмотреть всех. За несколько минут любой мужчина или женщина на сайтах или в приложениях для знакомств отдает свое предпочтение десятку потенциальных партнеров, выбирая наиболее достойного. На шоу этот же список взаимных симпатий из виртуального просто вышел в реальность. И если в сети вы не можете точно знать: многим ли девушкам избранник пишет такие же сообщения, как вам. То на «Холостяке» это происходит открыто - потенциальные соперницы на виду.

Холостяк в окружении красавиц, которые сражаются за его руку и сердце Фото: СОЦСЕТИ

Почему хвалят

Но даже здесь мы понимаем, что внешность не главное. Из 15 прекрасных участниц останется только одна. Неверный шаг может лишить их «сказки», принцы не выбирают отрицательных персонажей добровольно. А обман всегда вскрывается. Зрителям показывают, как важно, помимо внешней привлекательности, быть интересной личностью, развиваться в разных направлениях, работать над характером. «Холостяк» может стать мотиватором для женщин, которые хотят стать лучше, встретить своего принца. С экрана ТВ молодежи показывают какую спутницу ищут успешные мужчины, чего это стоит и стоит ли вообще того. С психологической точки зрения личностный рост и опыт, который мы можем получить от просмотра - несомненный плюс.

Почему опасно смотреть

Но есть и минусы. Обычные девочки, глядя на участниц, могут потерять интерес к реальной жизни и убить свою самооценку, сравнивая себя с героинями шоу. Важно понимать, что красота не сделает вас счастливым. Популярным – да. Но, помимо первого впечатления от внешности, есть более важные моменты – настоящие жизненные ценности, взаимопонимание. Сравнивая себя с кем-то, вы не проживаете свою жизнь. А только на нас лежит ответственность за свою судьбу. Поэтому в первую очередь нужно понять, чего именно вы хотите и выстроить путь к этим целям, чтобы написать свою сказку со счастливым концом.

Что делать?

Воспринимайте проект как воплощение чьей-то сказки в жизнь. Тогда разочарования в реальности будет меньше, а удовольствия от просмотра красивой истории и мотивации для достижения своих целей больше.