Версия СК: Подельники пензенского губернатора наживались на лекарствах от коронавируса

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время задрежания по подозрению в получении взятки. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

- Первый — задержанный в этом году губернатор. Предполагаю, не последний, - заявил в связи с задержанием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева депутат Госдумы Хинштейн в своем telegram-канале. - Ничуть не удивлен фактом его задержания. Уверен, что с этой пухлой руки (Шпигеля - Ред.) кормились многие чиновники. Тем более, учитывая масштабы его "Биотэка".

Хинштейн говорит о главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борисе Шпигеле, а также ряде его подчиненных и посредников, которые последний год занимались снабжением большинства медицинских учреждений России.

В следствии отмечают, что дистрибьютор медицинских препаратов также продавал их и через сеть своих аптек, а значит мог формировать на них цены и спрос.

Очевидно, что депутат Госдумы Александр Хинштейн знает, о чем говорит. И в СК России не случайно отметили, что задержания проходят во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России, которые как раз специализируются на таких экономических преступлениях.

За прошлый год "Биотэк" продала медучреждениям и через свои аптечные сети, расположенные в Москве, Ростове, Пензе, Шахтах, Самаре, Нижнем Новгороде и Кирове медицинских препаратов на миллиарды рублей.

Многие из названных "Биотэком" регионов уже хорошо знакомы следователям своей "коррупционной емкостью".

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