В качестве компенсации за «голодомор» на Украине хотят потребовать от России триллион долларов и бриллианты из Алмазного фонда

Памятник жертвам Голодомора на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РЫБАК - РЫБАКА...

Недавно депутаты от блока хорватских националистов и консерваторов вдруг принялись продвигать у себя в парламенте закон о признании Хорватией массового голода на Украине в начале 1930-х годов геноцидом украинского народа.

В случае одобрения законопроекта его вынесут на голосование в Европарламент. Ясно, что хорватские националисты действуют по договоренности со своими украинскими союзниками. А тем подобные законы нужны, чтобы требовать от России «компенсацию за геноцид». Размеры ее, в зависимости от аппетитов нациков, доходят до триллиона долларов. Лидер запрещенной в РФ партии «Свобода» Тягнибок даже считает, что Москва должна поделиться с Киевом частью Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. В этой связи интересно вспомнить, как «незалежная» задолго до своих майданов пыталась продавить в международных организациях идею «голодомора-геноцида». И что из этого получилось.

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ

В конце 2003 года в ходе 58-й сессии Генассамблеи ООН украинская дипломатия готовилась к большой перемоге: МИД Украины и постпредство в ООН упорно проталкивали свой проект резолюции с осуждением Большого голода 1932-1933 годов и признанием его актом геноцида украинского народа. Но с резолюцией не вышло, большинство стран отказались ее рассматривать. Тогда было принято «Совместное заявление» (статус документа - чисто информативный), подписанное 25 странами, в том числе и Россией, по случаю 70-летия трагедии, которую Киев упорно называет «голодомором». В нем упоминания о геноциде нет, а говорится о «национальной трагедии для украинского народа». И, что существенно, отдается дань памяти «миллионам русских, казахов и представителей других национальностей, умерших от голода в Поволжье, на Северном Кавказе, Казахстане и других районах бывшего Советского Союза вследствие гражданской войны и принудительной коллективизации». Буквально в день принятия этого заявления в Институте Гарримана при Колумбийском университете Нью-Йорка прошла организованная украинцами дискуссия о «голодоморе».

На ней, разумеется, документ называли исключительно «резолюцией». Тон задал тогдашний постпред Украины в ООН Валерий Кучинский:

- Сегодня ООН впервые примет резолюцию с осуждением Голодомора - одного из злодеяний сталинского режима. Важно, что подписавшая ее Россия тоже впервые признала, что Голодомор - искусственно вызванный режимом Сталина голод - был!

На самом деле Россия ни тогда, ни позже не признавала Большой голод «геноцидом» и выступала категорически против использования термина «голодомор». Но российских представителей в зале не было, поэтому никто не мешал украинским дипломатом гнуть свою линию.

Монумент в память о Голодоморе в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ГОЛОДОМОР» ПРИРАВНЯЛИ К ХОЛОКОСТУ

Высокий накал дискуссии тут же подхватил бывший министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко:

- Весь мир знает слово Холокост, которое не нуждается в переводе. Но мало кто знает, что такое Голодомор - 10 миллионов погибших украинцев! Голодомор - это Холокост украинского народа! Необходимо пояснить, откуда взялись 10 миллионов (число жертв завышено в разы). Это цифра, а потом при Ющенко даже еще выше, появилась после того, как руководством уже «незалежной» Украины была поставлена политическая задача добиться международного признания «голодомора как геноцида украинского народа».

Простодушный (что не хорошо для дипломата) Удовенко практически это и подтвердил: «Когда конгресс США еще при советской власти поднял впервые этот вопрос (голод на Украине - Е.У), я был послом Украины в ООН и получил указание из Киева осудить это как провокацию». Он, разумеется, указание выполнил…

Дальше шло по нарастающей.

Кучинский: «Впервые в истории российский президент, выступая в ООН в сентябре, признал, что на Украине был голод (действительно, в том выступлении Владимира Путина на Генассамблее был упомянут голод на Украине, но Россия никогда и не отрицала этого - Е.У.). Поэтому мы в Киеве считаем, что это - первый шаг».

Удовенко: «Было очень важно, что Россия поддержала эту резолюцию («Совместное заявление» - Е.У.) в ООН. Первоначально она и США выступали категорически против обсуждения этого вопроса на Генассамблее. Я говорил русским: почему вы не хотите признать ответственность сталинского режима - ведь мы не осуждаем русский народ и правительство РФ. Но это - первый шаг!.. Сравнивая Голодомор с Холокостом я хочу привлечь внимание к тому, что жертвами Холокоста были евреи, потому что они евреи. А жертвами Голодомора были украинцы, потому что они - украинцы, они сопротивлялись советской власти».

Кучинский: «Еще несколько месяцев назад Россия говорила: у нас другая интерпретация событий, пусть ученые сначала разберутся. Принятие резолюции - это международное признание случившегося. Первый шаг.»

В Киеве есть музей Голодомора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗА «ПЕРВЫМ ШАГОМ» - «ВТОРОЙ»?

Обратили внимание на настойчивое повторение: «первый шаг»? Что за интрига такая? Кто-то в зале не выдержал и спросил: «Возможно ли сделать второй шаг?» И тут простодушный Удовенко все и раскрыл:

- Трудно сказать, что Россия нам что-то вернет. До сих пор не отдают 36 дипломатических зданий… Про здания он вспомнил потому, что после развала СССР Россия взяла на себя все внешние долги бывших советских республик, справедливо решив, что за это может оставить за собой советскую зарубежную недвижимость. А вот про «что-то вернет» - ключ к пониманию «второго шага».

Тут в зале поднялся один из членов украинской диаспоры в США и без дипломатических уверток прояснил, какой «второй шаг» имели в виду предыдущие ораторы:

- Понятно, что Россия не Советский Союз. Но Красная Армия пришла в Киев из Москвы, а не наоборот. Большинство членов компартии Украины были русскими. Так что есть сходство между Советским Союзом и Россией, с одной стороны, и нацистской Германией и демократической ФРГ. Немцы признали Холокост и выплатили его жертвам компенсации…

Короче, «второй шаг» - это компенсации Украине за «голодомор», которые надо потребовать с России, раз она его уже практически признала.

В память о трагических событиях прошлого века проводят мероприятия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТАРШИЙ ТОВАРИЩ ОДЕРНУЛ

Такая циничная деловитость возмутила даже участвовавшего в дискуссии автора теории «голодомора» американского историка Джеймса Мейса. Он взял слово и обратился к увлекшимся украинским коллегам: «Если мы будем обвинять (за голод на Украине - Е.У.) Россию, она перестанет вообще сотрудничать с нами. И давайте признаем, что не все, что было сделано при Советском Союзе, было только плохим…».

По замыслу украинцев, надо было зафиксировать: Россия наконец-то согласилась признать трагедию массового голода на Украине. Первый шаг, дескать, сделан. И было уже ногу для второго заносить начали, но тут старший американский товарищ прервал мечтания, сочтя их в то время неуместными.

Сенат США признал «голодомор» геноцидом украинцев лишь через в 2018 году - уже совсем в других международных обстоятельствах. А в ООН этот вопрос больше в повестку не включался, несмотря на упорные усилия Киева.

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