Борта не трогать, медали надевать самим. Какие антиковидные правила ввели на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы прилетели в Стокгольм на Чемпионат по фигурному катанию. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сборная России прилетела в Стокгольм на чемпионат мира по фигурному катанию. Но здесь Щербакову, Трусову, Туктамышеву и их товарищей по команду ждут не только соревнования на льду, но и очень жесткое испытание изоляцией. Шведы установили крайне строгие меры антиковидной безопасности. «КП» перечисляет самые главные из них. Хотя часть из них – например измерение температуры спортсменам перед выходом на лед - выглядят странно.

- Спортсмены и тренеры живут в «пузыре». В нем помещаются отель и ледовая арена. Перемещать между ними можно только по выделенным дорожкам. Прогулки на свежем воздухе – только в строго отведенных местах.

- Все перемещения только в масках! Снять фигуристам их можно только при выходе на лед. А тренеры у борта должны стоять в масках во время выступления.

- Бортов касаться тренерам и фигуристам нельзя!

- Спортсмену запрещено передавать тренерам на время выступления какие-либо вещи – олимпийки, чехлы от коньков, талисманы. Легендарному японцу Юдзуру Ханю придется оставлять своего не менее легендарного Винни-Пуха в специальной корзине у арены.

- Перед выходом на лед фигуристам будут измерять температуру.

- Маски должны быть надеты на всех в зоне «слез и поцелуев». И во время награждения тоже! Так что никаких эмоций никто не увидит.

- На награждении спортсмены сами должны будут брать свои медали и надевать себе на шею. Совместные фото под запретом!

Тем временем российские фигуристы на специальных самолетах добрались до Стокгольма, сдали ПЦР-тесты. Их результаты они вынуждены были дожидаться в изолированных номерах. Тесты отказались в порядке и теперь российские спортсмены допущены к тренировкам. А сам чемпионат мира стартует 24 марта и закончится 28 марта.

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