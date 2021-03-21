Родная дочь не помнит умершего от рака Александра Абдулова: как живет 14-летняя Женя Абдулова

13-летняя Женя Абдулова стала совсем взрослой. Фото: Инстаграм.

Актер Александр Абдулов после развода с красавицей Ириной Алферовой долгое время оставался завидным холостяком. Самые красивые женщины сходили по нему с ума и любая мечтала стать для великого артиста законной женой. Однако он спустя 13 лет после болезненного разрыва с Алферовой к удивлению друзей тайно расписался с никому не известной Юлией Мешиной. Она на 22 года младше актера. Познакомились они случайно - летели с друзьями на Камчатку, жили в одном доме приемов и случайно встретились за одним столом. 21 марта 2007 года на свет появилась единственная родная дочь звезды театра и кино.

Родная дочь совершенно не помнит своего знаменитого отца Александра Абдулова. Жене Абдуловой не исполнилось и десяти месяцев, когда ее родитель умер от рака в 54 года. Сейчас девочке 14 лет. Длинноногая белокурая красавица уже решила, что свяжет свою жизнь с кинематографом. По словам наследницы звезды, она может стать актрисой, режиссером или оператором.

Евгения несколько лет занималась в театральной студии. Она даже снялась в фильме Аллы Суриковой "Любовь и Сакс". Об отце она знает по рассказам мамы Юлии Мешиной.

"Она с детства смотрит его фильмы. А когда ей было два года, она часами смотрела его фильм «Бременские музыканты» 2000 года. Для нее этот человек на экране прежде всего ее папа, а не звезда. Саша ушел, когда Жене было девять месяцев... Я вовсе не мечтаю о том, чтобы Женя выросла актрисой, хотя в ней есть и артистизм, и харизма. Но я-то слишком хорошо знаю, какая тяжелая жизнь у публичных людей. Это только сверху она красивая, блестящая. Я же просто хочу, чтобы она была счастлива", - признавалась в одном из интервью вдова. Женщина поддерживает все начинания наследницы.

Дочь Александра Гавриловича, по словам его близких, взяла от отца все самое лучшее. У Жени такой же характер, как был у великого актера. "Сашин характер! Она всегда на детских праздниках была самой главной, всех строила, командовала. Пока у нее все интересы связаны со школой", - делился в свою очередь заведующий службой звукорежиссуры "Ленкома".