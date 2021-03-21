Остались ли на Руси наследники Пушкина: отмечаем День поэзии в онлайн-режиме

Большой поэтический концерт проводит сегодня в зуме школа Майи Кучерской Creative Writting School. Фото: Shutterstock

21 марта во всем мире отмечается День поэзии. Праздник был учрежден в 1999 году по инициативе ООН, причем, в качестве даты был выбран не день рождения кого-то из великих, а обычный день, потому, как рассудили представители ООН, 21 марта обычно бывает тепло, солнечно и весенне. Несмотря на то, что в России более поэтическим временем считается осень, дату Всемирного Дня поэзии приняли хорошо, поскольку она напоминает строчку из стихотворения Ахматовой "Двадцать первое. Ночь. Понедельник".

По всей стране и во всех библиотеках в этот день проходят поэтические чтения. А зум предоставляет возможность провести уютный поэтический вечер дома.

Большой поэтический концерт проводит сегодня в зуме школа Майи Кучерской Creative Writting School. На творческом вечере, который начнется в 19:00 встретятся как современные классики, так и молодые выпускники школы.

Приглашаем всех желающих послушать поэтический марафон и сделать собственные выводы о качестве современной поэзии.

В семь часов выступления откроет Дмитрий Быков. Продолжит чтения лауреат премии "Поэзия", один из лучших современных авторов Дмитрий Веденяпин. Продолжит чтения Владимир Салимон, самый старший автор, заявивший о себе еще в восьмидесятых. Салимон сумел опоэтизировать бытовизмы, пишет словно бы " с нуля". Он входит в топ-10 самых востребованных поэтов по версии "Журнального зала". Гостем марафона станет казанец Глеб Михалев, по-новому продолжающий традицию центонов. Вслед за Михалевым выступит знаменитый доктор и поэт Алексей Кащеев, а завершит чтения современных классиков - драматург и поэт Дмитрий Данилов, автор знаменитого "Человека из Подольска". В своей поэзии Данилов сумел обыграть собственное заикание, превратив его в интересный инструмент.

Кроме знаменитостей в марафоне выступят молодые поэты, выпускники курсов CWS. Например, открытие этого года Нати Алексеева, чьи стихи нарасхват в толстых журналах и совсем еще юная десятиклассница Мария Щербаненко, пишущая верлибрами.

Концертная часть закончится в девять часов вечера, но далее без счета, будут выступать авторы мастерской Дмитрия Быкова.

Представляем вниманию читателей небольшую подборку авторов, готовящихся к сегодняшнему выступлению

Глеб Михалев, р. 1967 г.

... и холодно и хочется халвы

и девушку в малиновом берете

и в темноте бредут к тебе волхвы -

Ремантадин, Феназепам и третий

и в городе гуляют братья Грипп

и прочее подобное иродство

творится

и зеленая горит

во лбу звезда вьетнамская

и жжется...

3.

никого не будет в гамме

кроме доремифасоль

музыка висит над нами

разноцветной полосой

замораживает, тает

опускается ко дну

и в окно себя бросает

в пробежавшую княжну

и готов за эти звуки

даже голову бы с плеч

а чего с ней церемониться

чего ее беречь

4.

и ляжет под яблоню белый, налив

а черный стоит у дверей

у белого сердце и совесть болит

а черный – для рыб и зверей

и больше не знаешь про них ничего

да, собссно, и для чего?

у белого яблоко над головой

а черный давно неживой

Нати Алексеева, р. 1988 г.

***

мне непросто с тобой говорить — и в принципе говорить —

для всего, что я чувствую, мне не хватает слов

ведьмино варево вскипает где-то внутри

как алая рыба выпрыгивает из котлов

скользкий горячий не слишком богатый улов

я с нею и так и эдак, царица-душа моя

не гневайтесь бога ради и так нелегко и проч

не в силах ни спать ни есть от того, сколько в ней огня

внутри меня ясный день, снаружи безлунная ночь

но стоит тебя обнять, разговор как большая река

ты говоришь обо мне, словно знаешь меня наизусть

рыбья царевна утихла и прячется у пупка

не обожгись, говорю. смеёшься: не обожгусь.

Владимир Салимон, р. 1952 г

Когда на волю выпускали птиц,

тепло их оставалось навсегда

у нас на пальцах,

как между страниц –

степной ковыль, полынь и резеда.

Щеглы, овсянки юркие, скворцы

без устали взмывали в небеса.

Как колокольчики,

как бубенцы,

звенели над землей их голоса.

***

Все утро поет за окошком пила.

Поет, и поет, и поет.

И можно подумать, что жизнь не прошла,

а только идет и идет.

И люди живут, невзирая на то

что умерли сто лет назад,

выходит, накинув на плечи пальто,

отец покурить в райский сад.

Мария Щербаненко, 2004 г

***

желтые ротики рыб

из земляного моря

расталкивают снег

хватают свой первый воздух

и трескается лед

треска выплывает наружу

и льется и льется и льется

холодное голубое

***

кукурузное зернышко

проросло сквозь пакет попкорна.

оно представляло солнце,

когда горело в печи

***

будет гроза.

свет будит глаза.

бог раскалывает орехи,

и звучит гром.

вода врезается в землю,

молния - в крышу.

идет белый дым -

становится небом мой дом.