"Запредельное горе": актер Игорь Ливанов раскрыл трагические подробности об умершем сыне от Ирины Безруковой

Игорь Ливанов с сыном и Ирина Безрукова. Фото: Кадр видео

Актер Игорь Ливанов более десяти лет был счастлив в браке с Ириной Безруковой. Супруги воспитывали сына Андрея. Беды ничто не предвещало. Однако в 2000 году артистка бросила больного мужа и ушла от него к Сергею Безрукову. Ливанов тяжело переживал разрыв. Единственной отдушиной для него был сын. Но через пять лет случилось страшное.

Единственный сын Ирины Безруковой и Игоря Ливанова неожиданно умер 14 апреля 2015 году. Актер по сей день тяжело переживает трагедию. Он с трудом говорит о скончавшемся в 25 лет сыне. Для всех это стало шоком.

Ливанов, по его словам, после развода с Безруковой еще больше сблизился с сыном. Он поддерживал наследника и был рад видеть его в своем доме.

Невероятно тепло приняла пасынка и третья жена Игоря. Ольга, которая была старше Андрея на 11 лет, души не чаяла в мальчике. Андрей с мачехой очень сблизился, называл ее мамой. "У них с Лекой была просто невероятная связь. Она Андрея обожала", - говорил Ливанов.

Когда Андрей умер, Ольга была беременна вторым ребенком. Актер от горя не понимал, как ему жить. Его спасла забота о жене. "Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья. У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно огородить от этого. Для нее это было запредельное горе. Она была просто убита. Андрей ее мамой называл. А сколько негативных эмоций досталось малому в утробе? Он же все это пронес", - поведал Ливанов в эфире программы "Когда все дома" на Первом канале.

Игорь вспомнил, тот день по минутам. Андрей не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Тогда МЧС вскрыли квартиру и увидели тело молодого человека. Следствие установило, что он скончался от острой сердечной недостаточности.

Ливанов, войдя в квартиру сына, увидел много своих фотографий. Они были везде: в шкафу, на тумбочках, у кровати. Кроме того, в столе Андрея он нашел дипломы по сайентологии. "Он знал, как я отнесусь к этому его увлечению, поэтому ничего мне не говорил. До сих пор не понимаю, что с ним тогда произошло, очень бы хотел это узнать", - признавался артист Борису Корчевникову.

К слову, именно Ливанов выполнил последнюю волю Андрея. Дело в том, что тело молодого человека не стали предавать земле. Его могилы нет ни на одном кладбище. Отец Андрея отвез прах наследника в Карелию. "Его прах находится в чистейшем озере в Карелии. Андрюха очень любил воду и ездить на рыбалку с отцом. Туда они не успели доехать. И Игорь это сделал", - отметила ранее Безрукова.