Путин - об экономике России: посмотрите, что было в конце 1990-х, и что - сейчас

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

- Главная веха – это собирание, восстановление России как единого централизованного государства, - заявил президент в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Таким образом, глава государства обозначил, пожалуй, самый главный результат своего президентства.

В конце 1990-х Россия, по словам Путина, подошла "к очень опасной черте", за которой могло "ожидать все, что угодно".

- Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа,- считает президент, – я говорю это без всяких преувеличений – именно огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, - мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику.

Кстати, интервью это президент давал, стоя на фоне праздничной символики Крымской Весны - это было ещё в минувший четверг, сразу после концерта в честь 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

- Я сейчас не буду называть цифры – они очевидны, - сказал Путин. - Вы можете посмотреть, что было в конце 1990-х - начале 2000-х годов, и что мы имеем сегодня. И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано – имею в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан.

Ну, а что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил, в родную гавань... Это, конечно, яркое очень событие. Историческое без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри.