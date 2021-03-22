Как быть успешной женщиной, что мешает человеку похудеть и давать ли премию «Ника» осужденному Ефремову

1 место. Как быть успешной женщиной

Основатель первого всероссийского форума и премии «Woman Who Matters» Анна Рудакова в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала, что такое успешность, как обрести уверенность, как совмещать материнство и карьеру, как расставить приоритеты, как всё успевать, как бороться со стереотипами и как разные точки зрения в компании помогают добиться успеха (слушать)

2 место. Главные мифы, которые мешают похудеть

Рассказываем о сомнительных рекомендациях и утверждениях доморощенных специалистов, которые только навредят вам и вашему здоровью в желании сбросить вес (слушать)

3 место. Я мстю и мстя моя страшна. Принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри за 6 млн долларов

Это интервью до сих пор будоражит Британию. Эксперты, члены монаршей семьи и лично королева продолжают высказываться по поводу сбежавших в Америку Гарри и Меган. В эфире Радио «Комсомольская правда» обсуждаем, чем закончится война королевской семьи Великобритании м Меган Маркл (слушать)

4 место. Зря ругали! Раскрыта неожиданная польза майонеза

Этот соус давно стал синонимом чего-то ужасно вредного. Но в Израиле это убеждение опровергли при помощи... черепах! (слушать)

5 место. Манижа, русская душою. Настоящая история певицы и бытовой расизм, который надо выдавливать из себя по капле

Наши главные телекритики редакции Егор Арефьев и Сергей Ефимов разобрали плюсы и минусы кандидатки от России на Евровидение и её песни с большим пристрастием (слушать)

6 место. За гранью. Вышел сериал про Чикатило с Нагиевым в главной роли

Обсуждаем в эфире Радио «Комсомольская правда», почему современное кино и телевидение переходят грани нормальности ради рейтингов и денег (слушать)

7 место. Дочь Валентины Легкоступовой: Мама обещала с меня спустить 110 шкур

Анэтта Бриль в интервью на Радио Комсомольская правда рассказала о последних днях жизни певицы, открыла всю правду об ее мужчинах и конфликте с Аллой Пугачевой, который повлиял на судьбу артистки (слушать)

8 место. Елена Вяльбе: Да по фигу мне, какой там интерес подогревается, когда у Большунова забрали золотую медаль

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» главный тренер сборной России, президент ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе - о своих титулах, невесте Большунова, поздравлении Президента, спортивном режиме, болельщиках и тредбане (слушать)

9 место. Страховщики хотят мониторить манеру вождения российских водителей

При покупке авто в машину будет встраиваться специальное устройство, которое будет следить за манерой вождения: резкое ускорение или торможение, резкие повороты и т.д. И уже на основе этого давать оценку водителям и соответственно рассчитывать стоимость полиса (слушать)

10 место. Давать или не давать, вот в чем вопрос. Осужденного Ефремова выдвинули на премию «Ника»

Режиссер Юрий Грымов обсуждает с журналистом Михаилом Леонтьевым и актером Алексеем Паниным, можно ли оценивать актерские достижения отдельно от совершенного преступления (слушать)