Арест семьи губернатора: за что на самом деле задержали главу Пензенской области Ивана Белозерцева

Глава Пензенской области Иван Белозерцев. Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Отряд из 85-ти губернаторов снова принес церемониальную жертву.

На этот раз арестован за взятку (31 миллион рублей) глава Пензенской области Иван Белозерцев. Пожалуй, один из самых придонных жителей рейтингов губернатор (что подтверждает дарвинистский подход силовиков, «истребляющих» обычно руководство самых несчастных регионов).

Пенза, вместе с соседними – Ульяновском, Саранском, Тамбовом, в одном депрессивном клубе. 72-е место (из 85-ти) по среднедушевому доходу, она еле цепляется за планку в 20 тысяч рублей. У нее весь набор симптомов пост-ковидного усыхания провинции - стагнирующая промышленность, падение спроса, депопуляция...

(Хотя - странное дело! - по статистике, Чечня находится в той же социально-экономической... э-э-э пропасти (68-е место), но при этом Кадырова рейтинги парадоксально считают сильным главой.)

Но арест губернатора Белозерцева – все-таки необычен.

Пензенская история вообще напоминает разгром пусть по-провинциальному скромной, незатейливой, но мафии.

Посудите сами - кроме главы области одновременно были заключены под стражу два губернаторских сына – Александр и Данил, а также те, с кем они по версии следствия вели воровские дела – главу группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля (бывший тесть певца Баскова), директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова с женой.

Следствие упрекает арестованных в примитивнейшей схеме отката. За 31 миллион, утверждает СК РФ «группа компаний «БИОТЭК» получала конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов по приобретению препаратов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области».

Взяткодателям должно быть обидно.

Ведь по своим масштабам Борис Шпигель с кампанией «БИОТЭК» превосходит не только губернатора Ивана Белозерцева, но, пожалуй, всю Пензенскую область. Фирма один из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19 в России. И так влипнуть пусть и в родной для Шпигеля Пензе?!

На копеечной (для БИОТЭКа) взятке?

При том, что поволжские обычаи кормления местных элит известны всем. Не только силовикам местным, но и федеральным.

Вспомним – как правил Белозерцев.

И как полгода назад он успешно переизбрался в губернаторы.

Сотрудники Следственного комитета России во время задрежания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (справа) по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

ЧТО ТАКОЕ «БЕЛОЗЕРЦЕВ И СЫНОВЬЯ»?

Иван Белозерцев в начале нулевых - обыкновенный воинский клерк - начальник отдела кадров и учёта офицеров запаса. И тут цепь необыкновенных превращений. В 2004-м он внезапно - глава города.

И как-то быстро Пенза обнаруживает, что у Белозерцева имеется два гениальных сына. Этот абсолютно естественный для среднерусской провинции процесс вхождения Семьи в городской бизнес (или – если угодно – его поглощение), для Пензы был спокойным – дети, не спеша, начали занимать самые выгодные высоты.

Первым делом заинтересовались самым выгодным в депрессивных городках – похоронным делом. Пензенцы умирали регулярно, и достаточно было монополизировать рынок, ориентировав местное здраво- и правоохранительные службы на ООО «Харон» старшего сына Белозерцева - Александра, чтобы похоронные деньги потекли в семью рекой.

Старший сын, Александр, в итоге дорос до замминистра экономики области, затем зампредседателя правительства Пензенской области, занимал посты в АО Научно-исследовательский институт физических измерений, которое входит в состав АО «Российские космические системы», АО «НПП «Рубин» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Имеет доли во многих местных кампаниях, например, это ООО «Энергоцентр «Пенза» (производство электроэнергии).

Младший Данил – где-то даже превзошел брата. Также начав с похорон (ООО «Ритуал»), он имеет доли почти во всех отраслях бизнеса – от строительства до автостоянок, от рекламы до собственной радиостанции.

Крепкая, купеческая семья Белозерцевых процветала, ей благоволила судьба – карьерный рост ее главы вышел на губернаторский уровень. Но уже тогда, четыре года назад, когда Иван Белозерцев состоял в «многообещающих управленцах», федералы (при желании, конечно) уже могли убедиться – с Пензой что-то не так...

«ГУБЕР, УБЕРИ ЗАБОР»

Тут дело даже не в низком губернаторском рейтинге. Среди соседей – Тамбов и Ульяновск – Пенза и в этом не выделялась. Да, вокруг нехаризматичного губернатора случался разброд элит, вспыхивали местечковые скандалы, как например – со знаменитой дракой местных жителей с цыганами в поселке Чемодановка. Белозерцев заявил, что в ЧП виноваты американцы, которые присылают к нему, в Пензу, провокаторов.

Но позубоскалив или пошумев, народ успокаивался...

Но тут случилась другая, уж совсем странная история, которая началась с хулиганства местных коммунистов – нахально написавших на заборе дома губернатора «Белозерцев, убери забор». Оказалось, большевики вступились за местных жителей, сильно удивившихся, когда глава области переставил ограждение и закрыл стеной общественную дорогу. «Заборный» скандал был списан на политиканство врагов губера и успешно потушен. Но попутно выяснилось интересная деталь – дети губернатора, Александр и Данил, каким-то образом получили участки муниципальной земли по-соседству, со всей городской застройкой и даже муниципальной поликлиникой. Как это у них получилось – в мэрии не знают. Никаких решений власти на этот счет не принимали, но в ЕГРН на губернаторских детей земля оформлена...

И скоро таких «детских историй» стало так неприлично много, что переизбрание Белозерцева в сентябре прошлого года уже казалась не нужным. Ни Пензе ни Москве.

Но выдвижение Белозерцева на следующий срок странным образом одобрили.

«Я вижу свою задачу в том, чтобы борьба с коррупцией была приоритетной», – с облегчением обещал то ли Москве, то ли Пензе Белозерцев. - Коррупция - это тяжёлая болезнь, которая вредит экономике и поражает все слои общества».

"Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и близких лиц», - клялся исправиться (если знать тайный подтекст) губернатор.

Пенза, поморщившись, снова уснула, не подозревая, какой по-дагестански ядреный силовики готовят ей сюрприз.

Но арест губернатора Белозерцева – все-таки необычен. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА ПОСТУПИЛА ПО-ХОЗЯЙСКИ

Я случайно оказался в Пензе три недели назад, заметил – как мои друзья с недоумением твердили – творится что-то странное.

После переизбрания русский губернатор обычно предается неге, но для Белозерцева вдруг начался ад.

На «желтый дом» (здание правительства) пошла массированная атака загадочных сил.

Даже самые ручные провластные блогеры вдруг осатанели, ополчившись на того, о ком они раньше говорили испуганным шепотом – губернаторе.

В телеграмм-каналах заполыхала самая странная из возможных внутри-элитных войн – губернаторские телеграмм-каналы сошлись в драке с... вице-губернаторскими (Лариса Рябихина) сайтами, публикуя компромат друг на друга.

И трудно сказать, была ли это частью спецоперации силовиков, или чиновников просто не подвел нюх, но эффект был шикарен.

Наблюдая, как буквально на глазах разлагается пензенская власть, возможно, Москва и сделала свой выбор «отставка или тюрьма».

Москва поступила с Белозерцевым по-хозяйски.

Непригодных для дальнейшего использования, совсем пропащих губернаторов, по недалекости хранящих, например, полмиллиарда рублей дома вместе с нелегальным (!) оружием, тех бросить в топку «борьбы с коррупцией» как-то сподручнее. Вместе с ненужными бизнесменами.

Но вечный русский вопрос – арест губернаторской семьи (есть сведения, что арестована и супруга Белозерцева) борьба с воровством? Или борьба элит? - пошел на новый федеральный виток обсуждения.

С желанием сердцем выбрать первое. А умом – второе.

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