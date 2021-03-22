Анекдоты: Меня часто упрекают, что я живу только в свое удовольствие. Простите, а в чье удовольствие мне жить?

Квитанции за ЖКХ приходят с одной и той же опечаткой. Вместо «содержание жУлья» почему-то пишут «содержание жИлья»…
* * *
Идут по улице дед с внуком. Видят учительницу. Дед говорит:
- Прячься, ты же не пошел в школу сегодня.
- Это ты прячься, я сказал, не пришел потому, что ты умер.
* * *
- В какие акции вложена накопительная часть вашей пенсии?
- Так это... Три акции у меня: «Посади картошку», «Окучь картошку» и «Выкопай картошку».
* * *
Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жизни. И это правда: я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.
* * *
Девушки, которые зимой носят кожаные куртки, мини-юбки и капроновые колготки: вы незамерзайку пьете, что ли?!
* * *
Одним из величайших достижений западной цивилизации считаю то, что, пробив на кассе лишний товар, кассирша не зовет Галю, а просто нажимает на экране крестик.
* * *
Вошла девушка с формами на все случаи жизни.
* * *
Аристократично проспал до полудня, а проснувшись, не обнаружил у кровати колокольчика, чтобы позвонить прислуге. Лежу, гневаюсь.
* * *
- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.
- А много сока вы выжали?
- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась...
* * *
Патологоанатом умер, но все равно поехал на работу.
* * *
- Так больше продолжаться не может!
- Но продолжится?
- Но продолжится.
* * *
По результатам мониторинга регулирования роста цен установлено, что выросли цены и на регулирование роста цен, и на мониторинг регулирования.
* * *
А что делать с этими смешными белыми шариками, когда допил моцареллу?..
* * *
Сосед только сегодня вернулся домой после празднования Нового года. Жене сказал, что его напугали петарды.
* * *
Интересно, когда обычные собаки видят полицейских собак, то они тоже думают: «Блин, менты, надо быстрее валить отсюда»?
* * *
- А как ты догадался, что я левша?
- А у тебя левая ноздря шире.