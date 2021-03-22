Анекдоты: Меня часто упрекают, что я живу только в свое удовольствие. Простите, а в чье удовольствие мне жить?

Квитанции за ЖКХ приходят с одной и той же опечаткой. Вместо «содержание жУлья» почему-то пишут «содержание жИлья»…

* * *

Идут по улице дед с внуком. Видят учительницу. Дед говорит:

- Прячься, ты же не пошел в школу сегодня.

- Это ты прячься, я сказал, не пришел потому, что ты умер.

* * *

- В какие акции вложена накопительная часть вашей пенсии?

- Так это... Три акции у меня: «Посади картошку», «Окучь картошку» и «Выкопай картошку».

* * *

Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жизни. И это правда: я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.

* * *

Девушки, которые зимой носят кожаные куртки, мини-юбки и капроновые колготки: вы незамерзайку пьете, что ли?!

* * *

Одним из величайших достижений западной цивилизации считаю то, что, пробив на кассе лишний товар, кассирша не зовет Галю, а просто нажимает на экране крестик.

* * *

Вошла девушка с формами на все случаи жизни.

* * *

Аристократично проспал до полудня, а проснувшись, не обнаружил у кровати колокольчика, чтобы позвонить прислуге. Лежу, гневаюсь.

* * *

- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.

- А много сока вы выжали?

- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась...

* * *

Патологоанатом умер, но все равно поехал на работу.

* * *

- Так больше продолжаться не может!

- Но продолжится?

- Но продолжится.

* * *

По результатам мониторинга регулирования роста цен установлено, что выросли цены и на регулирование роста цен, и на мониторинг регулирования.

* * *

А что делать с этими смешными белыми шариками, когда допил моцареллу?..

* * *

Сосед только сегодня вернулся домой после празднования Нового года. Жене сказал, что его напугали петарды.

* * *

Интересно, когда обычные собаки видят полицейских собак, то они тоже думают: «Блин, менты, надо быстрее валить отсюда»?

* * *

- А как ты догадался, что я левша?

- А у тебя левая ноздря шире.