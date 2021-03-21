Бикини-богини: похудевшая Летучая, горячая фаворитка Тимати и фантастические бедра Ким Кардашьян

Любуемся красотками в бикини и срочно заряжаемся на стройность! Фото: Shutterstock

Момент истины неизбежен: через каких-то пару месяцев мы выйдем на пляжи, где распустившихся в пандемию фотошоп и инстаграм-фильтры уже не спасут. А вот звездам надо быть в форме круглый год - вдруг завтра очередной отпуск? Любуемся красотками в бикини и срочно заряжаемся на стройность!

Лена Летучая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Елена Летучая сейчас наслаждается отпуском в Египте: как и все туристы, фотографируется на фоне пирамид, катается по Нилу на речном трамвайчике и плещется в теплом море. Золотистый купальник на 42-летней телеведущей смотрится роскошно: хоть сейчас на обложку журнала. Но точеная фигура Летучей - не дар природы, а результат постоянных тренировок и работы врачей-диетологов. Перенесенный недавно ковид не только подкосил здоровье главного телеревизора страны, но и отложился лишними килограммами из-за гормональной терапии. Пара недель в детокс-клинике - и вуаля: Летучая снова королева пляжа!

Оксана Воеводина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-жена малазийского короля Оксана Воеводина впервые отдыхает на Мальдивах и с первого взгляда влюбилась в далекий курорт. Пока Воеводина знакомится с райскими островами без машин и небоскребов, подписчики считают ее пляжные образы в разноцветных бикини и платьях-сеточках. Кстати, фигура "Мисс Москва-2015" не всегда была безупречной: после рождения сына Леона молодая мама три месяца усиленно худела. Благодаря раздельному питанию ей удалось распрощаться с 15-ю лишними килограммами.

Мария Вебер. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фаворитка Тимати из проекта "Холостяк" - 22-летняя Мария Вебер, которую уже окрестили копией его бывшей Анастасии Решетовой, вместе с рэпером покоряет волны на Мальдивских островах. Впрочем, Вебер что с доской, что без доски на изумрудном побережье смотрится одинаково удачно: пышная грудь, крутые бедра, рельефный пресс... Ее тело - живая реклама купальников, чем красотка из Сочи вовсю пользуется: у нее своя линия бикини.

Валерия. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В разгар шоу "Маска" певица Валерия, постоянный член жюри, сумела выбраться в Дубай с семьей: Иосифом Пригожиным, младшим сыном Арсением, его женой Лианой и крошечной внучкой Селин. На пляже 52-летняя звезда может дать фору и молодой невестке: целый месяц в Москве певица усиленно худела и сбросила 3 килограмма. Ее секрет - вегетарианская диета с рыбными блюдами.

Ольга Бузова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ольге Бузовой пока не до курортов: съемки в телепроектах, ледовые шоу и первые концерты после пандемии не дают расслабиться. Зато поющая ведущая занялась здоровьем и между визитами к докторам вырвалась в баню, продемонстрировав поклонникам захватывающие формы. Расставание с блогером Давидом Манукяном пошло на пользу фигуре Бузовой: минус пара килограммов - и она просто тростинка.

А КАК У НИХ?

Уругвайская звезда Наталия Орейро на карантине так заскучала по России, что даже запела на русском языке. В остальном режим самоизоляции на "диком ангеле" никак не сказался: фигура 43-летней артистки все так же хороша, как и прежде. Наташа по-прежнему считает калории (до 2000 в день), занимается йогой и танцами, а еще усиленно пьет минералку. С теплым климатом Буэнос-Айреса, где живет Орейро, надо держать себя в форме: купальный сезон здесь почти круглый год.

Наталия Орейро. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Без пяти минут разведенная Ким Кардашьян не упускает возможности показать свои знаменитые формы: на днях звезда реалити продемонстрировала фигуру в бикини у бассейна. Таких перепадов широт вы больше нигде не увидите, и это не фотошоп: тело Ким - результат кропотливой работы лучших пластических хирургов.